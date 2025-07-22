Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı

Türkiye genelinde konut kiraları yıllık yüzde 32,7 arttı. İstanbul’da artış oranı yüzde 40’ı geçerken, Samsun yüzde 45,9’luk oranla en yüksek kira artışının yaşandığı il oldu.

Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı - 1

Türkiye’de konut arzı talebi karşılamıyor, bu da hem satış fiyatlarının düşmesini engelliyor hem de kiraları yukarı çekiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Temmuz ayı verilerine göre, yüksek faiz oranlarına rağmen konut piyasası canlılığını korurken kira artışları da hız kesmeden devam ediyor.

NTVPARA HABERLERİ

Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı - 2

Rapora göre, Türkiye genelinde konut kiraları son bir yılda ortalama yüzde 32,7 oranında arttı. İstanbul’da bu oran yüzde 40,4, Ankara’da yüzde 38,3, İzmir’de ise yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.

Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı - 3

100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli İstanbul’da 31 bin 580 liraya yükselirken, Ankara’da 23 bin 850 lira, İzmir’de ise 27 bin 270 liraya çıktı. Türkiye genelinde ortalama kira bedeli ise 23 bin 400 lira oldu.

Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı - 4

Büyükşehirler arasında en yüksek kira artışı Samsun’da yaşandı. Kentte kiralar geçen yıla göre yüzde 45,9 oranında artarken, Van yüzde 42, Manisa yüzde 41,7 ile en çok artış görülen diğer iller oldu.

İstanbul bu şehirlerin ardından dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada ise yüzde 40,2’lik kira artışı ile Diyarbakır bulunuyor.

Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı - 5

Sektör temsilcileri, yeni konut üretiminin yetersiz kaldığını belirtiyor. Talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde kiralardaki yükselişin durdurulması için arz tarafında ciddi bir ivmelenmeye ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

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