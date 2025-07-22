Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı
Türkiye genelinde konut kiraları yıllık yüzde 32,7 arttı. İstanbul’da artış oranı yüzde 40’ı geçerken, Samsun yüzde 45,9’luk oranla en yüksek kira artışının yaşandığı il oldu.
Türkiye’de konut arzı talebi karşılamıyor, bu da hem satış fiyatlarının düşmesini engelliyor hem de kiraları yukarı çekiyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Temmuz ayı verilerine göre, yüksek faiz oranlarına rağmen konut piyasası canlılığını korurken kira artışları da hız kesmeden devam ediyor.