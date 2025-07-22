Kira artışında fren yok: İstanbul’da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı

Büyükşehirler arasında en yüksek kira artışı Samsun’da yaşandı. Kentte kiralar geçen yıla göre yüzde 45,9 oranında artarken, Van yüzde 42, Manisa yüzde 41,7 ile en çok artış görülen diğer iller oldu.

İstanbul bu şehirlerin ardından dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada ise yüzde 40,2’lik kira artışı ile Diyarbakır bulunuyor.