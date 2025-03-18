Kira gelir beyanname verme işlemi ne zaman bitecek?
Kira geliri elde edenler için beyanname süresi araştırmaları devam ediyor. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek. Beyanname işlemleri yakın zaman önce başlamıştı şimdi ise son tarih gündemde. Peki, Kira gelir beyannamesi başvuruları ne zaman bitecek?
Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme sürecinde az bir zaman kaldı. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. İşte, 2025 kira gelir beyannamesi için son tarih...