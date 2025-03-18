Kira gelir beyanname verme işlemi ne zaman bitecek?

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme sürecinde az bir zaman kaldı. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. İşte, 2025 kira gelir beyannamesi için son tarih...