Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
Kira sözleşmelerini e-Devlet'e taşıyan uygulama yakında kullanıma açılacak. Süreç iki aşamalı olarak devreye girecek. Kısa süre içinde kiracılar ve ev sahipleri için başlayacak. Yıl sonuna kadar da emlakçılar için aktif hale gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.
Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.