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Kira zam oranı belli oldu: Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 61.78 oldu. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi. Bu gelişmenin ardından bu ayki kira zam oranı da netlik kazandı. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu?

Kira zam oranı belli oldu: Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 1

Ağustos ayı kira artış oranı, 2024 Temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar TÜFE üzerinden ev sahiplerine zam yapacak.

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Kira zam oranı belli oldu: Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 2

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

Kira zam oranı belli oldu: Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 3

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?


TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

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