Kira zam oranı belli oldu: Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 61.78 oldu. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi. Bu gelişmenin ardından bu ayki kira zam oranı da netlik kazandı. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu?
Ağustos ayı kira artış oranı, 2024 Temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar TÜFE üzerinden ev sahiplerine zam yapacak.