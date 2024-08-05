Kira zam oranı belli oldu: Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?



TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.



Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.