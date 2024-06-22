Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Ev sahipleri ve kiracılar temmuz ayına odaklandı. Yüzde 25 sınırının sona ermesi beklenirken, kira zam hesaplarında kafalar karıştı. Yeni dönemde kira zammı nasıl belirlenecek, kiralık piyasası nasıl etkilenecek?
Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.
Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.
Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.