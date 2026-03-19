Kiracılara vergi çıktı. Esnaf ne yapacağını şaşırdı, plakalar iade ediliyor

Kiraya verilen ticari taksi plakaları nedeniyle, kiracının elde ettiği toplam gelir üzerinden galerici/komisyoncular kira ödemesi yapılırken vergi ödemesini de talep etmeye başladı. Maliye memuru gibi kiralık plakaları kiralayanlardan galericiler vergi tahsilatına başladı. Sayıları milyona ulaşan korsan taksiler nedeniyle iş yapamaz hale gelen yasal ticari taksiler bir de vergi yüküyle karşılaşınca kazançları neredeyse buharlaştı. Yüksek vergi yükü nedeniyle taksicilik mesleğini yapmak isteyenlerin sayısı azalıyor. Kiralama yapanlar da aylık yüksek meblağları kazanmak zorunda olup, kazançlarını galerici/komisyoncu ve taksi plakası sahibine vermesi gerekiyor. Plaka kiralayanlar vergi tahsilatıyla birlikte kiracılıktan çıkmak istiyor.

BASİT USULDE VERGİYİ PLAKA SAHİBİ ÖDÜYORDU



Basit usul vergilendirme döneminde, taksinin kazançlarından elde ettiği gelirin vergisini plaka sahibi ödüyordu. Küçük ve temsili bir vergi çıkması nedeniyle plaka sahipleri vergiyi kiracıya yansıtmıyordu.