Kiracılara vergi çıktı. Esnaf ne yapacağını şaşırdı, plakalar iade ediliyor
19.03.2026 12:28
NTV - Haber Merkezi
Kiralanan ticari taksi plakalarının kiracıları, kirayı elden galerici/komisyonculara vermeye gittiklerinde gerçek usulde vergilendirildikleri için toplam ciroları üzerinden vergi tahsilatı da yapılmaya başlandı. Vergi memuru gibi işlem yapmaya başlayan galerici/komisyonculara taksiciler tepki gösteriyor.
Taksi esnafı gerçek usulde vergilendirilme neticesinde yüksek vergi yükü altında ezilmeye başladı. Her yolculukta neticesinde fiş kesen taksiciler, her fiş tutarının yüzde 20'sini Katma Değer Vergisi olarak ödüyor. Bunun dışında gerçek usulde vergilendirildikleri için gelir vergisi, stopaj, gelir geçici vergisi gibi vergi kalemleri tarafında da mükellefiyetleri bulunuyor.
VERGİLERİN DÜŞMESİ İÇİN TALEPLER VAR
Ticari taksilerde vergilerin yüzde 1,5'e düşmesi için girişimler olsa da henüz somut netice alınmadı. Dernek başkanlarının vergilerin düşeceğine dair açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından doğrulanmadı. Maliye yetkilileri tarafından vergilerin düşeceğine ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Bu nedenle kısa vadede vergiye ilişkin değişiklik olması beklenmiyor.
GALERİCİLER VERGİLERİ KİRACILARA YÜKLEDİ
Kiraya verilen ticari taksi plakaları nedeniyle, kiracının elde ettiği toplam gelir üzerinden galerici/komisyoncular kira ödemesi yapılırken vergi ödemesini de talep etmeye başladı. Maliye memuru gibi kiralık plakaları kiralayanlardan galericiler vergi tahsilatına başladı. Sayıları milyona ulaşan korsan taksiler nedeniyle iş yapamaz hale gelen yasal ticari taksiler bir de vergi yüküyle karşılaşınca kazançları neredeyse buharlaştı. Yüksek vergi yükü nedeniyle taksicilik mesleğini yapmak isteyenlerin sayısı azalıyor. Kiralama yapanlar da aylık yüksek meblağları kazanmak zorunda olup, kazançlarını galerici/komisyoncu ve taksi plakası sahibine vermesi gerekiyor. Plaka kiralayanlar vergi tahsilatıyla birlikte kiracılıktan çıkmak istiyor.
BASİT USULDE VERGİYİ PLAKA SAHİBİ ÖDÜYORDU
Basit usul vergilendirme döneminde, taksinin kazançlarından elde ettiği gelirin vergisini plaka sahibi ödüyordu. Küçük ve temsili bir vergi çıkması nedeniyle plaka sahipleri vergiyi kiracıya yansıtmıyordu.
GALERİCİ VE PLAKA SAHİBİ KİRA VERGİSİ ÖDEMİYOR
Taksi plakasını kiralamaları için galerici/komisyonculara bırakanlar, elde ettikleri kira geliri için vergi ödemiyor. Bu konuya ilişkin olarak Maliye'nin denetim çalışmaları neticesinde vergilendirme yapması gerekiyor.
Değeri 1-2 milyon lira olan dairesi bulunanlara kira vergisi çıkarken, 8-10 milyon liralık taksi plakası olan kişilerin vergi vermemesi toplumsal vicdanı zedeliyor.
KİRACI, VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR
Taksi plakası kiralayan kişiler, kullandıkları araçların parasını kendilerinin vermesine rağmen yasal zemini olmaması nedeniyle aracın mülkiyetini plaka sahibinin üstüne yapmak zorunda kalıyor. Başka bir deyişle, bugün plaka kiralasanız ve ertesi gün plaka sahibi aracın kendisine ait olduğunu söylese yaklaşık 1,5 milyon lira civarında zarar etmiş olur ve yasa dışı olduğu için hiçbir hak iddia edemiyorsunuz. Ayrıca zararın dışında iş yapamaz hale de gelebiliyorsunuz.
PLAKA SAHİBİNE VERİLEN KİRANIN DA VERGİSİNİ KİRACI ÖDÜYOR
Plaka sahiplerine, kiralanan taksi nedeniyle aylık 50-60 bin lira civarında kira ödeniyor. Ancak galerici/komisyoncular plaka sahibine verilen 50-60 bin liralık kazanç nedeniyle ortaya çıkan KDV, gelir vergisi, gelir geçici vergisi gibi vergi kalemlerini de kiracıdan tahsil ediyor. Böylece kiracı hem kira, hem vergi, hem aracı yürütmek için büyük masraflar altında eziliyor. Bu da trafikte stres ve sinir, müşteri seçme, müşteriye kötü davranma gibi sorunları ortaya çıkarıyor.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR
Sosyal medyadan algı yaratarak vergi kaybına neden olan hesaplara itibar edilmemesi, taksici esnafının müşteriye talebi halinde fişini kesip vermesi gerekliliği, kesilen fişleri de müşterilerin alması gerekiyor.
TAKSİCİLER VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURARAK GERÇEKLERİ ÖĞRENEBİLİR
Fiş kesmenin bulunmadığı iddiasında bulunan taksiciler, kendi taksimetrelerinden hasılat raporunu alarak, hiç fiş kesmeden gelir elde ettiklerini beyan ederek kendi haklarında tespit yapılmasını Maliye'den talep edebilirler.
İTEO her ay üyelerini KDV beyannamelerini vermeleri için uyarılarda da bulunuyor.
İTEO BAŞKANI DALCI ÇABA SARF EDİYOR
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı kısa süre önce başladığı başkanlığı süresince, taksilerin ağır vergi yükü altında ezileceği, kazançlarının kaybolacağı, korsanla mücadelede yıllardır başarılı adım atılmaması nedeniyle işlerinin düştüğünü, korsanla mücadele için her yolun denenmesi gerektiğini, taksici esnafına ÖTV'siz araç verilmesi için girişimlerde bulunduğu, devletin her kademesiyle konuyu istişare ettiği biliniyor. Hatta ilerleyen aşamalarda günde 12-24 saat trafikte bulunan taksi şoförleri için SGK'ya başvuru yapılarak Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) hakkı elde edilip erken emeklilik de gündeme getirilebilir.
GALERİLER VERGİ TAHSİLATI YAPIYOR
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, galerici/komisyonculara aylık kira bedelleri verilirken vergi tutarının da tahsil edilmeye başlandığını söyledi. Galericilerin kesilen fiş tutarına göre vergi belirlediğini belirten Duman "Aylık 10 bin lira vereceksin diyen galericiler de var. Plaka kiralayanlar plakaları geri vermeye başladı. Sistem komple çökecek gibi görünüyor." dedi.
“15 BİN TAKSİ KİRALIK 12 BİN TANESİ GALERİCİLERDE”
İstanbul'daki taksilerin 15 bin adedinin kiralık olarak hizmet verdiğini, 12 bin tanesinin galericilerde bulunduğunu, bunu tespit etmenin yönteminin de çok kolay olduğunu belirten Duman, "Galericiler taksilere ilişkin işlemleri yapmak için plaka sahiplerinden vekalet alıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vekaletle işlem yapılan taksilerin kimlere ait ve vekaletin hangi galericilerde olduğu biliniyor." ifadesini kullandı.
"ŞOFÖR VE KİRACILAR İÇİN DE KONUŞULMASI GEREKİYOR"
Sürekli taksi plakası sahiplerinin ön planda olduğunu, asıl iş yükünün şoför ve plaka kiralayanlarda bulunduğunu öne süren Duman "Kiracılar için de konuşması gereken birisinin olması gerekiyor. Kiraların resmi olması birinci önceliğimiz. Kiralık plaka diye bir şey mevzuatta zaten yok. Mülkiyet Yasası diye bir şey çıkarıyorlar. Bu kanuna taksi plakaları kiraya verilebilir diye madde eklesinler. Biz de aynı ev kirasında olduğu gibi plaka kiralayalım ve kirayı yasalar dahilinde plaka sahibinin hesabına yatıralım. Ödeyeceğim vergiden kirayı düşeyim, plaka sahibi de aynı ev sahiplerine uygulanan gelir vergisi gibi elde ettiği kira gelirinin vergisini ödesin. Kiralık plaka işi yasa dışı olmaktan çıkıp resmiyete dökülmeli." değerlendirmesinde bulundu.
"TAKSİLERE CEZA KESİLİYOR"
Taksimetre açmadan yolculuğa başlayan taksilere 46 bin lira ceza kesildiğini belirten Duman, "Fiş kesmemek için pazarlıkla yolculuk yapan taksiler tespiti halinde 46 bin lira ceza ve TUHEM kararları gereğince araç bağlamasına maruz kalıyor. Tepe lambası yeşil yanıp içinde yolcu varsa polis aracı çevirip, taksimetrenin açılmadığını tespit ederse ceza uyguluyor. Taksi Mali Cihazı takıldığında vergi kesilen otomatik fiş nedeniyle anında yansıyacağı için pazarlıkla yolculuk yapmayı planlayan şoförler bu yöntemi asla kullanmamalı." dedi.