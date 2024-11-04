Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı. Bugün itibarıyla e-Devletten sözleşme uygulamasının ilk aşaması devreye girdi. Ev sahibi ve kiracılar, sözleşmelerini artık e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Sistemin emlak danışmanlarını kapsayan ikinci kısmı ise yıl sonunda açılacak.
Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına açıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.