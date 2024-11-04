Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı. Bugün itibarıyla e-Devletten sözleşme uygulamasının ilk aşaması devreye girdi. Ev sahibi ve kiracılar, sözleşmelerini artık e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Sistemin emlak danışmanlarını kapsayan ikinci kısmı ise yıl sonunda açılacak.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 1

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.

NTVPARA HABERLERİ

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 2

İLK AŞAMASI DEVREYE GİRDİ

Söz konusu hizmetin ilk aşaması bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 3

Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı Kira Sözleşmesi İşlemleri üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 4

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı barkodlu belge oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 5

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 6

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı.

Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 7

Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.

Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak - 8

Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.

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