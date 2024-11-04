Kirada yeni dönem başladı: Sözleşmeler e-Devlet'ten yapılacak

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.



Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı barkodlu belge oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.