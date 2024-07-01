Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRTHaber'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunmuştu. Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirten Şimşek; "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.