Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalktı mı, ne zaman kalkacak?
Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrası yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı uygulamasının son tarihi olarak 2024 temmuz ayı belirlenmişti. Zam dönemi gelen vatandaşlar, son tarihi merak ediyor. Peki, kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalktı mı, ne zaman kalkacak?
2022 yılının Temmuz ayında kira artışları yüzde 25'le sınırlarılmıştı. Bu düzenleme 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı. Kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Peki, kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalktı mı, ne zaman kalkacak?