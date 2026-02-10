Kiralık araçlarda yeni düzenleme. 5 yaşından büyük araç ve depozito adımı
10.02.2026 12:32
Son Güncelleme: 10.02.2026 21:30
AA
Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinin kapsamlı düzenlemelerini içeren bir yönetmelik taslağı hazırladı.
KİRALIK ARAÇLARA YENİ YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığı, otomobil sektöründe adil ve rekabetçi piyasa yapısını korumak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ekonomik değerinin yüksek olduğu sektör motorlu kara taşıtı kiralama sektörüne yönelik adımlar da atıldı.
Tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı. Hazırlanan taslak, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu. Hazırlanan taslakta kiralama süreçlerine şeffaflık getirilmesi, araçların teknik standartlarının yükseltilmesi ve tüketicinin korunması amaçlanıyor.
MOTORLU KARA TAŞITI KİRALAMA BİLGİ SİSTEMİ
Hazırlanan taslakta yeni bir sistem kurulması gerektiği belirtiliyor. Buna göre, ticari faaliyet doğrultusunda taşıt kiralayan her işletmenin, yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yetki belgesi verilmesi için işletmelerin meslek odasına kayıtlı olması, iş yerinin ikamet veya başka bir mesleki ya da ticari faaliyet amacıyla kullanılmaması ve vergi mükellefi olması gerekecek.
Bu çerçevede, motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetleri ile kiralamaya konu taşıtların, takip ve kontrolü amacıyla Bakanlıkça "Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi" kurulacak. Yetki belgesi başvuruları ve diğer belgelendirme işlemleri, bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
YERLİ ÜRETİM VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM
Tüketici güvenliğinin ve hizmet kalitesinin korunmasının da amaçlandığı taslakta çevre dostu ulaşım teşvik edilecek. Kiralanacak araçlarda yaş, kilometre ve çevresel standartlar gibi niteliksel sınırlar getirilecek.
Klasik taşıtlar hariç olmak üzere, 100 bin kilometrenin üzerinde veya 5 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. İşletmelerin en az 5'inin, kendine ait olmak üzere, toplam en az 10 taşıta sahip olması gerekecek.
İşletmelerin yerli üretimi ve çevre dostu ulaşımı desteklemesini sağlamak amacıyla büyükşehirlerde faaliyet gösteren işletmeler için birinin Türkiye'de üretilmesi koşuluyla, en az 2 hibrit veya elektrikli taşıtı, filolarında bulundurma zorunluluğu getirilecek.
TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ ENGELLENECEK
Taslakta, sözleşme ve ödeme süreçlerinde yaşanan mağduriyetleri önlemeye yönelik de detaylara yer veriliyor. Depozito tutarına getirilen değişimlerin sonucunda 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-30 günlük veya haftalık kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak.
Kullanıcının kiralık araçlar hakkında yıllardır şikayetlerinin sürdüğü depozito kesinti konularına ise belirleme yapılacak. Depozitodan kesinti yapılabilecek durumlar da yönetmelikle belirlenecek. Depozito iade hakkı kazanan tüketiciye araç tesliminin ardından 7 gün içerisinde depozito iadesi yapılması zorunlu olacak.
Tüketicilere, ön ödemeli rezervasyonlarda, teslim saatinden 24 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe göstermeden ve kesinti olmaksızın, rezervasyonunu iptal edebilme hakkı tanınacak.
KIŞ LASTİĞİNİ İŞLETMELER SAĞLAMAK ZORUNDA
Mevsim şartlarına uygun bakımların yapılması işletmenin sorumluluğunda olacak. Tüketicinin talep etmesi halinde işletme kış lastiğini sağlamak zorunda olacak. Periyodik bakımı zamanında yaptırılmayan taşıtların, kiraya verilmesi engellenecek.
Tüketicinin mağdur edilmemesi için kiralama işletmeleri her an kolayca ulaşılabilecek hasar ve arıza durumlarına dahi müdahale edecek iletişim imkanlarının sunulması zorunlu hale getirilecek.