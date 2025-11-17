Kiralık evde senet dönemi

Üç aydan fazla senet, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" kapsamına gireceğine dikkat çekiliyor.

Peki kiracının senetlere imza atmadan önce nelere dikkat etmesi gerekir?

Kiraz şunları anlattı:

"- Hem kira borcunu ödeme riski ortaya çıkar, hem de senetleri ödeme riski ortaya çıkar. Yani bir konuda aynı anda iki borç ödeme ortaya çıkabilir.

- Kira borcuna yönelik verilen senetlerin hepsinin mutlaka kira sözleşmesinin içine veya kira sözleşmesinin içindeki bir ek protokol; yani senet protokolüne ne için verildiği ve senet numaraları senet tarihleri vade tarihlerinin açık ve aleni şekilde yazılması gerekir."