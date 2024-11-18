Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, lastik fiyatları adeta uçtu. Lastiğini değiştirmeyenlere ise ceza kesilecek. Cezanın yeni lastik fiyatının altında kalması da dikkatlerden kaçmadı. Ceza yaklaşık 4 bin lira iken, en ucuz 4 adet kışlık lastik fiyatı 6 bin lira. Birden fazla ceza kesilmezse, lastik değiştirmemek daha ucuz gibi görünüyor.

Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı - 1

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.

Düzenlemenin başlamasından önce lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunluluk 81 ildeki tüm ticari araçları kapsıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı - 2

LASTİK FİYATI NE KADAR?

Düzenleme öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı.

Otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı bin 500 lira...

Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı - 3

Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor.

Buna bir de 600 lira değiştirme ücreti eklenmesi gerekiyor.

Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı - 4

Araç modeli yükseldikçe fiyat da artıyor.

Kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak.

Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı - 5

Cezanın yeni yılda yeniden değerleme oranında artması bekleniyor.

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