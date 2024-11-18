Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı
Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, lastik fiyatları adeta uçtu. Lastiğini değiştirmeyenlere ise ceza kesilecek. Cezanın yeni lastik fiyatının altında kalması da dikkatlerden kaçmadı. Ceza yaklaşık 4 bin lira iken, en ucuz 4 adet kışlık lastik fiyatı 6 bin lira. Birden fazla ceza kesilmezse, lastik değiştirmemek daha ucuz gibi görünüyor.
Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.
Düzenlemenin başlamasından önce lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
Zorunluluk 81 ildeki tüm ticari araçları kapsıyor.