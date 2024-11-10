Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!

Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Uzmanlar, kış lastiği değiştirme ücretinin 600 ile 1250 lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 2

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 3

LASTIK DEĞIŞTIRME ÜCRETI 600 LIRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 4

"LASTİKLERİN MEVSİME UYGUN OLMASI GEREKİR"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 5

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini belirten Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 6

Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 7

"LASTİK TARİHİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Erkoç, vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı! - 8

Aydın Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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