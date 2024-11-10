Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Uzmanlar, kış lastiği değiştirme ücretinin 600 ile 1250 lira arasında değiştiğini belirtiyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.