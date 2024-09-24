Kışın habercisi alıç tezgaha düştü

"FİYATI DÜŞECEKTİR"

Konuya ilişkin konuşan Rıfat Dirli, yumuşan meyvesinin kışın habercisi olduğunu belirtti.

Genellikle sonbahar aylarında bu meyveyi sattığını ifade eden Dirli, “Yumuşan dağlarda yetişiyor. Doğal ve yöresel bir meyvemizdir. Bunları Malatya'dan getirdim. Van ilinin yumuşanı daha piyasaya çıkmadı. Köylüler tarafından toplanan bu meyveleri biz de satıyoruz. Daha çok Van, Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yetişiyor. Van'ın meyvesi de olgunlaştı ama yağmurdan dolayı gidemedik. Şu an kilosu 200 lira ama Van meyvesi çıkarsa fiyatı düşecektir.” dedi.