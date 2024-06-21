18 yıl sonra memleketine döndü, lavanta tesisi kurdu
Memleketi Diyarbakır'a 18 yıl sonra dönen endüstri mühendisi Mesil Kepolu, aldığı desteklerle kurduğu tesiste, yetiştirdiği lavantaları işliyor.
Memleketi Diyarbakır'a 18 yıl sonra dönen endüstri mühendisi Mesil Kepolu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı desteklerle kurduğu tesiste, yetiştirdiği lavantaları işliyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2002 yılında ayrılarak Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Kepolu, daha sonra İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dil eğitimi için gittiği Londra'da yaklaşık 7 ay kaldıktan sonra yurda dönen Kepolu, farklı sektörlerden gelen iş tekliflerini kabul etmedi.
Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşmak için memlekete dönme kararı alan Kepolu, ailesine ait tarlalarda üretimi yapılan buğday, mısır ve arpa dışında alternatif ürün yetiştirmek istedi.