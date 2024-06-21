18 yıl sonra memleketine döndü, lavanta tesisi kurdu

"300 KİLO YAĞ ELDE EDECEĞİZ"

Kurduğu tesiste gül hariç bütün tıbbi ve aromatik bitkileri işleyebildiklerini ifade eden Kepolu, şunları kaydetti:



"Tesisimiz tarlamızın yanı başında. Bizim için büyük bir avantaj. Hasat ettiğimiz çiçekleri hemen işleyebiliyoruz. Bu tesis bölge çiftçisinin tümüne hizmet veriyor. Bu yıl 10 tona yakın çiçekten 250-300 kilogram yağ elde edeceğiz. Bu yağı belirli koşullarda saklıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda, yurt içindeki kozmetik, kimya, ilaç sanayi sektörlerine satışını yapıyoruz. Yurt dışı için pazar arayışlarımız devam ediyor. Şu anda tesisimizde sadece lavanta işliyoruz."



Sezon dışında gelen talepler doğrultusunda farklı tıbbi ve aromatik bitkileri de işleyeceklerini bildiren Kepolu, bahçe ve tesisle istihdam da sağladığını, hasat sezonunda 30 kişi, hasat dönemi dışında da tesiste 8 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.



Kurulan tesisin bölgede tıbbı ve aromatik üretimine katkı sunacağına inandığını anlatan Kepolu, ileride çiftçilerle sözleşme yaparak yetiştirdikleri ürüne alım garantisi vereceklerini aktardı.



Kepolu, "Çiftçilik yapmayı hiçbir zaman düşünmedim, 'Asla çiftçilik yapmam' dedim ama kendimi lavanta tarlasında buldum. Çok severek ve isteyerek bu işi yapıyorum. Bu yolda ilerliyorum." ifadelerini kullandı.