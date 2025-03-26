3 yıl önce başladığı kuşkonmaz üretiminde yurt dışına açılmayı hedefliyor
İzmir'in Tire ilçesinde 3 yıl önce kuşkonmaz üretimine başlayan 39 yaşındaki Sümeyye Kınalı, hasadına başladığı ürünleri yurt dışına da ihraç etmeyi hedefliyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan ve uzun süre ABD'de yaşayan Sümeyye Kınalı, burada tanıştığı kuşkonmaz bitkisini Tire'de de yetiştirmeye karar verdi.
Kınalı bunun üzerine 3 yıl önce ortağı Ömer Arinç ile Eskioba Mahallesi'ndeki 80 dönümlük arazide üretime başladı.