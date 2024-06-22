Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak?

Yeni vergi paketinde sona doğru gelindi.



Maliye'nin araştırmaları kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiği veya beyanları ile hasılatları arasında önemli uyumsuzluklar olduğu görüldü. Bu konuda yeni bir model kurulması için harekete geçildi.