Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak?
Maliye, gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiğini tespit etti. Bu kapsamda asgari gelir vergisi modeli hazırlandı. İşte asgari gelir vergisinin ayrıntıları...
Yeni vergi paketinde sona doğru gelindi.
Maliye'nin araştırmaları kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiği veya beyanları ile hasılatları arasında önemli uyumsuzluklar olduğu görüldü. Bu konuda yeni bir model kurulması için harekete geçildi.