ntv.com.tr

Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak?

Maliye, gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiğini tespit etti. Bu kapsamda asgari gelir vergisi modeli hazırlandı. İşte asgari gelir vergisinin ayrıntıları...

Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak? - 1

Yeni vergi paketinde sona doğru gelindi.

Maliye'nin araştırmaları kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiği veya beyanları ile hasılatları arasında önemli uyumsuzluklar olduğu görüldü. Bu konuda yeni bir model kurulması için harekete geçildi.

Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları

NTVPARA HABERLERİ

Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak? - 2

Kısa süre içerisinde Meclis'e sunulması beklenen vergi paketi ile asgari gelir vergisi uygulaması başlayacak.

Asgari gelir vergisi, gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarını kapsayacak.

Fiş almayana-vermeyene, kirayı elden ödeyene ceza

Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak? - 3

Buna göre, mükelleflerin beyan edecekleri kazanç, gelir ve kazanç bildirimi tablosundaki getirilerinin belirlenecek bir oranından az olamayacak.

Sektör, iş grupları ve türleri için vergi oranını artırma ve azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilecek.

Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilecek mi?

Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak? - 4

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin beyan edileceği kazanç brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olamayacak.

Hasılat üzerinden ödenen asgari vergi farkının izleyen 5 hesap döneminde mahsubuna izin verilecek.

Asgari gelir vergisi nedir, kimler ödeyecek? Bütçeye katkısı ne kadar olacak? - 5

Yeni işe başlayanlar 3 yıl asgari vergiden muaf olacak.

Uygulama ile 2025 yılı için yaklaşık 40 milyar lira gelir elde edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER