Asgari kurumlar vergisi nedir, nasıl belirlenecek? Kimler asgari kurumlar vergisi ödeyecek?
Maliye, kurumlar vergisi mükelleflerinin büyük bölümünün zarar beyan ettiğini tespit etti. Bu kapsamda asgari kurumlar vergisi modeli hazırlandı. İşte asgari kurumlar vergisinin ayrıntıları...
Yeni vergi paketi çalışmaları sona yaklaştı.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yaklaşık yarısının zarar beyan ettiği ya da hiç matrah bildirmediği halde yüksek cirolarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.
Bu konuda AB ve OECD uygulamalarını da inceleyen Bakanlık, mükelleflerin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerinin birbirleriyle kıyaslandığı hibrit bir model hazırladı.