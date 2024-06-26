Asgari kurumlar vergisi nedir, nasıl belirlenecek? Kimler asgari kurumlar vergisi ödeyecek?

İŞLETMELER NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Asgari kurumlar vergisinde iki kriter olması öngörülüyor.



İlk kritere göre indirim ve istisnalar düşülmeden kurum kazansının yüzde 10'unu kapsayacak.



İkinci öneri ise beyan edilen hasılatın yüzde 2'lik diliminin yüzde 10'u şeklinde olacak.



Paketin kabul edilmesi halinde asgari kurumlar vergisi 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

Maliye, vergi kapsamında 2025 yılı için 90 milyar lira gelir etkisi tahmin ediyor.