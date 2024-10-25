Babadan kalma araziye avokado ekti, kısa sürede üretimi üçe katladı
Osmaniye'de bir hukuk profesörü, babadan miras kalan 25 dönümlük arazide avokado üretimine başladı. Eşi ve oğlunun da desteğini alan Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, üretim alanını kısa sürede 65 dönüme çıkardı. Topaloğlu ailesi, üretimi 150 dönüme genişletmek ve üretim tesisi kurmak istediğini söyledi.
İstanbul'da özel bir üniversitede ticaret hukuku profesörü olan Mustafa Topaloğlu, eşi ve oğlunun da desteğiyle memleketi Osmaniye'de babasından kalma narenciye bahçesinde avokado yetiştiriyor.
İstanbul'da yaşayan Prof. Dr. Topaloğlu, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyünde babasından kalan 25 dekarlık narenciye bahçesini değerlendirmeye karar verdi.