Babadan kalma araziye avokado ekti, kısa sürede üretimi üçe katladı

"50 BİN FİDAN KAPASİTELİ TESİSİMİZ VAR"

Arazilerinde meyvenin yanı sıra fidan üretimi de gerçekleştirdiklerini anlatan Topaloğlu, şöyle konuştu:



"Bugün 50 bin fidan kapasiteli bir tesisimiz var. Bunu önümüzdeki yıl 100 bin fidana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl rekolte olarak 30 tonluk üretimimiz var. Eşim de hukukçu, bir avukattı. İşini bıraktı ve tamamen buraya odaklandı. Avukatlıktan çiftçiliğe terfi etti diyebiliriz. Gelecek planlarımızda bahçe alanımızı büyütmek istiyoruz. Ayrıca Kadirli ya da Sumbas organize sanayi bölgesinde, avokadodan farklı sanayi ürünleri yapacak bir tesis kurmayı hedefliyoruz."



Topaloğlu, ürünlerinin yurt dışına ihracatını yapmak istediklerini ve bu konuda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.