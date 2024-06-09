Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti?

450 MİLYON DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık, Dünya Bankası iş birliğiyle Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni de hayata geçirdi. Bu kapsamda, 450 milyon dolar finansman, sanayinin yeşil dönüşümü ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi için hizmete sunuldu.



KOSGEB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle 300 milyon euroluk finansman da KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile kapsamdaki işletmelere verildi.



Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile 6 girişim şirketine 2,6 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapılırken "fonların fonu" aracılığıyla 66 girişime 112,3 milyon euro yatırım sağlandı.