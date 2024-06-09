Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yıla ilişkin muhasebesinin ayrıntıları belli oldu. Bu süreçte KOBİ'ler için bazı adımlar hayata geçirildi. Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık iş birliğine gidilirken, deprem bölgesinde sanayinin canlandırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verildi. Sanayi bölgelerinin yeşil dönüşümü de önemli başlıklar arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamasının üzerinden 1 yıl geçerken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu sürece ilişkin hizmet karnesi de çıkarıldı. Bu süreçte KOBİ'ler için bazı adımlar hayata geçirildi.