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Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yıla ilişkin muhasebesinin ayrıntıları belli oldu. Bu süreçte KOBİ'ler için bazı adımlar hayata geçirildi. Dünya Bankası ile 450 milyon dolarlık iş birliğine gidilirken, deprem bölgesinde sanayinin canlandırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verildi. Sanayi bölgelerinin yeşil dönüşümü de önemli başlıklar arasında yer aldı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamasının üzerinden 1 yıl geçerken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu sürece ilişkin hizmet karnesi de çıkarıldı. Bu süreçte KOBİ'ler için bazı adımlar hayata geçirildi.

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Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 2

450 MİLYON DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık, Dünya Bankası iş birliğiyle Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni de hayata geçirdi. Bu kapsamda, 450 milyon dolar finansman, sanayinin yeşil dönüşümü ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi için hizmete sunuldu.

KOSGEB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle 300 milyon euroluk finansman da KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile kapsamdaki işletmelere verildi.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile 6 girişim şirketine 2,6 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapılırken "fonların fonu" aracılığıyla 66 girişime 112,3 milyon euro yatırım sağlandı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 3

95 BİN PROJEYE 33 MİLYAR LİRA KAYNAK

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında son bir yılda toplam bütçesi yaklaşık 43,7 milyon euro olan 9 proje tamamlanarak hizmete açıldı.

Bakanlık; TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları aracılığıyla başta KOBİ'ler olmak üzere özel sektörün 95 bin 329 projesine 32,8 milyar lira destek verdi.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 4

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİYE DESTEK

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanayi işletmeleri de bu süreçte sağlanan desteklerle ayağa kaldırıldı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 5

Depremin hemen ardından hasar tespiti ve bunların giderilmesi amacıyla 5 milyar lira ödenek tahsis edildi. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri eliyle 206 projeye 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 6

Bölgede 71 milyar liralık yatırım ve 27 bin 500 istihdam sağlayacak 521 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Cazibe Merkezi Programı dönüşümü yapılan 124 yatırım teşvik belgesi için 124,2 milyon lira faiz desteği ödendi.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 7

SANAYİ SİTELERİNE 2,1 MİLYAR LİRALIK HARCAMA

Sanayinin yeniden canlanması için 7 bin 118 hektar büyüklüğünde 25 sanayi alanı ilan edildi, sanayi alanı sayısı 32'ye çıktı. Sanayi alanı ilan edilen yerlerden Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'daki sanayi siteleri için 2,1 milyar lira harcandı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 8

KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı işbirliğiyle bölgedeki KOBİ'lerin iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla 450 milyon dolara ek 20 milyar Japon yeni, işletmelere verildi. Bugüne kadar 52 bin 864 işletmeye 17 milyar lira destek sağlandı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 9

YENİ YATIRIMLARA KAPI AÇILDI

Bir yıllık dönemin öne çıkan adımlarından biri, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Merkez Bankası işbirliğinde uygulamaya alınan kredilerle teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanıldı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 10

3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilen YTAK ile bugüne kadar toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 221 milyar liraya ulaşan 219 yatırım için ön başvuru gerçekleştirildi.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 11

293 BİN KİŞİ İÇİN İSTİHDAM ÖNGÖRÜLDÜ

Son 1 yılda, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,3 trilyon lira olan 13 bin 369 yatırım projesi için ise yatırım teşvik belgesi düzenlendi ve 293 bin kişilik istihdam öngörüldü.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 12

1 Haziran 2023'ten bugüne kadar olanlar da dahil teşvik belgesi düzenlenen 3 bin 101 yatırım tamamlanırken gerçekleşen toplam sabit yatırım tutarı 75 milyar lira, istihdam ise 163 bin kişi oldu.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 13

YAPAY ZEKA İMKANI

Dijital Avrupa Programı kapsamında süper bilgisayarlara, yapay zeka test ve deney tesislerine ve açık veri alanlarına KOBİ ve araştırmacılar için erişim imkanı sağlanması da planlandı.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 14

OSB'LER "YEŞİLE" DÖNDÜ

Sanayide yeşil dönüşüm projeleri de odaklanılan konular arasında yer aldı. Yeşil OSB projelerinin Bakanlıkça kredilendirilmesi ve öncelikli değerlendirilmesine imkan tanındı.

Son bir yılda 2'si ihtisas OSB olmak üzere toplam 1279 hektar alana sahip 10 OSB'nin kuruluş tescil işlemleri tamamlanarak, Türkiye'deki toplam OSB sayısı 361'e yükseltildi.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 15

OSB'LERE 300 MİLYON DOLAR KREDİ

OSB'lerin yeşil dönüşümünü hızlandırmak üzere başlatılan projeyle Dünya Bankasından 300 milyon dolarlık kredi temin edildi. Proje kapsamında 38 OSB'ye 52 alt proje için kredi desteği sunuldu.

Bakanlıktan bir yılın muhasebesi: KOBİ'ler için neler değişti? - 16

Temmuz 2023 itibarıyla başlatılan Yeşil OSB Belgelendirme Programı kapsamında 28 başvuru alındı. 9 OSB farklı seviyelerde Yeşil OSB belgesi almaya hak kazandı.

Ayrıca, toplam 3 bin 61 hektar alanda 8 endüstri bölgesi ilan edilirken bu bölgelerin sayısı 43'e çıktı.

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