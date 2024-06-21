Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum
Bayram tatili sonrası finansman ihtiyacı olan şirketlerin kredi arayışları sürüyor. Yüksek faiz oranları kredi kullanımını zorlaştırırken, kredi faizleri yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiklik gösteriyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin lira ticari kredinin aylık ödemesi kaç lira olur? İşte banka banka KOBİ kredilerde son durum...
Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalar ticari kredi kullanımını zorlaştırdı. Buna rağmen bayram tatili sonrası finansman ihtiyacı olan birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü.