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Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum

Bayram tatili sonrası finansman ihtiyacı olan şirketlerin kredi arayışları sürüyor. Yüksek faiz oranları kredi kullanımını zorlaştırırken, kredi faizleri yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiklik gösteriyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin lira ticari kredinin aylık ödemesi kaç lira olur? İşte banka banka KOBİ kredilerde son durum...

Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum - 1

Yüksek faiz oranları ve artan kısıtlamalar ticari kredi kullanımını zorlaştırdı. Buna rağmen bayram tatili sonrası finansman ihtiyacı olan birçok şirket uygun kredi arayışlarını sürdürdü.

NTVPARA HABERLERİ

Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum - 2

KOBİ kredisi faizleri yüzde 4'ün üzerinde seyrederken, kredi maliyetleri yüzde 70 seviyesine yaklaştı. 12 ay vadeli 100 bin liralık kredinin geri ödemesi 150 bin liraya yaklaştı.

Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum - 3

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 10.773 TL
Toplam Ödeme: 130.372 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,44
Aylık Taksit: 11.069 TL
Toplam Ödeme: 133.922 TL

Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum - 4

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 4,57
Aylık Taksit: 11.155 TL
Toplam Ödeme: 134.956 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 5,75
Aylık Taksit: 11.952 TL
Toplam Ödeme: 144.527 TL

Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum - 5

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 5,49
Aylık Taksit: 11.774 TL
Toplam Ödeme: 142.391 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 6,05
Aylık Taksit: 12.159 TL
Toplam Ödeme: 147.012 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 5,55
Aylık Taksit: 11.815 TL
Toplam Ödeme: 142.882 TL

Bayram sonrası ticari kredi faizlerinde son durum - 6
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