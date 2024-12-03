Engelliler hibe desteğiyle iş hayatına atılıyor
İŞKUR'un hibe desteğiyle 95 engelli iş hayatına atıldı. Van'da Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği kapsamında 4 milyon 383 bin liralık destek verildi. Programdan iş gücü kaybı en az yüzde 40 olan engelliler faydalandı.
Van'da Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engellilere yönelik hibe desteği programı kapsamında 95 engelliye 4 milyon 383 bin lira hibe desteği verilerek işlerini kurmaları sağlandı.
İşgücü kaybının en az yüzde 40 olanların topluma kazandırılmaları ve ekonomik gelir elde etmeleri amacıyla uygulanan "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" programı, engellilerin kendi işlerini kurarak üretimin bir halkası olmalarını sağladı.