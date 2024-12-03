Engelliler hibe desteğiyle iş hayatına atılıyor

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, engelli vatandaşların topluma kazandırılmalarına ve ekonomik gelir elde etmelerine öncülük etmek amacıyla uygulanan programla birçok kişinin üretime katılmasını sağladıklarını söyledi.



İş gücü kaybı en az yüzde 40 olanlara verilen hibe desteğinden faydalanan engellilerin bu sayede işletmelerini kurarak ekonomiye katkı sunduklarını anlatan Biçek, şunları kaydetti:



"İŞKUR İl Müdürlüğü olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bugün de hibe desteğimizden faydalanan Metin Kanber kardeşimizi ziyaret ettik. Mutluluğuna şahit olduk. Kardeşimiz hayvanlarından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor, üniversite sınavına hazırlanan kızının eğitim masrafını karşılıyor.

'Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği' programından şu ana kadar 95 kardeşimiz faydalandı. Bu kapsamda 4 milyon 383 bin lira hibe desteği verdik. Bunun sevincini yaşıyoruz. Projelerimizle engellilerimizi destekliyoruz. Hizmetlerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz desteklerle engelleri aşacağız.

Daha güzel ve güçlü bir ülke olacağız. Bu vesileyle tüm engellilerimizin gününü kutluyorum ve engelsiz bir yaşam diliyorum."