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Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı

Girişimcilere, İş Geliştirme Desteği kapsamında 1,5 milyon liraya kadar destek verilecek. Programa 3 bin 380 girişimci başvurdu. Kuruldan geçen 984 girişimci için 15 Ağustos'a kadar değerlendirme yapılacak. İşletmeler geri ödemelere 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı - 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında başlayan jüri değerlendirme sürecine ilişkin, "Artık girişimcilerimiz KOSGEB'e gelmeyecek, KOSGEB girişimcilerimize gidecek. KOSGEB girişimci seçmelerimiz 81 ilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı - 2

DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor.

Programa imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabildi.

Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı - 3

"Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne 10 Mayıs-28 Haziran döneminde toplam 3 bin 380 girişimci başvurdu.

Kurullardan geçen 984 girişimci, 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında 15 Ağustos'a kadar jüriler tarafından değerlendirilecek.

Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı - 4

ÜST LİMİT 1,5 MİLYON LİRA

Girişimci Destek Programı, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde, yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli imkan sağlanıyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave edilecek.

Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı - 5

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Uygulama kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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