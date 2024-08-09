Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı

ÜST LİMİT 1,5 MİLYON LİRA

Girişimci Destek Programı, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde, yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli imkan sağlanıyor.



Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave edilecek.