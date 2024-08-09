Girişimcilere 1,5 milyon lira destek: Değerlendirme süreci başladı
Girişimcilere, İş Geliştirme Desteği kapsamında 1,5 milyon liraya kadar destek verilecek. Programa 3 bin 380 girişimci başvurdu. Kuruldan geçen 984 girişimci için 15 Ağustos'a kadar değerlendirme yapılacak. İşletmeler geri ödemelere 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında başlayan jüri değerlendirme sürecine ilişkin, "Artık girişimcilerimiz KOSGEB'e gelmeyecek, KOSGEB girişimcilerimize gidecek. KOSGEB girişimci seçmelerimiz 81 ilde devam ediyor." ifadesini kullandı.