Girişimcilere 1,5 milyon lira faizsiz kredi! Son başvuru tarihi 31 Aralık
KOSGEB'in girişimcilere yönelik faizsiz kredi kampanyası devam ediyor. 1 Aralık'ta başlayan başvurular 31 Aralık tarihinde sona erecek. Başvuru sonucunda girişimcilere 1,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Peki faizsiz kredi kampanyası hangi sektörleri kapsıyor? Geri ödeme nasıl yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. Dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. Dönem başvuruları ise 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.