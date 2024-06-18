Iğdır'da teşvik ve desteklerle sebze yetiştiriciliği artıyor
Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Iğdır’da, devletin teşvik ve destekleriyle sebze yetiştiriciliği de artıyor. Önceki yıllarda 3 çiftçi 50 dekarda marul yetiştirirken, teşvik ve desteklerle bu yıl 15 çiftçi yaklaşık 1000 dekar alanda üretim yapıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Iğdır'da Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesiyle sezon öncesi çiftçilere fide desteği verildi.