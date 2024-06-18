Iğdır'da teşvik ve desteklerle sebze yetiştiriciliği artıyor

Esnaftan Ramazan Ekmekçi de üretilen ürünleri tarladan alarak taze bir şekilde satışa sunduklarını anlattı.



Kaliteli ürünün rağbet gördüğünü söyleyen Ekmekçi, "Bu ürünleri biz taze taze kendi firmamıza, kendi marketlerimize, gerekirse Van’a, Ağrı’ya, Batman’a satmak için aracılık yaparak, çiftçilerimize de para kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Bunları müşteriye sunuyoruz, müşteri beğeniyor. Müşteri beğendiği müddetçe biz de satıyoruz, para kazanıyoruz." şeklinde konuştu.