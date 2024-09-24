Kadın üreticiler devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdı

Mahallelerinin çok zengin bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Aktaşçay, şöyle konuştu:



"Köyümüz köy gibi bir köy. Köyümüzde hayvancılık da var. Tarhanamızın sütünü köyümüzden temin ediyoruz. Meyvelerimizi köyümüzden temin ediyoruz. Sıkıştığımız dönemlerde meyve yetiştiremediğimiz dönemlerde diğer civar köylerdeki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Oralardan kendimize meyve alıyoruz. Bu bir kadın dayanışması. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu kapsamda da çok teşekkür ediyorum. Yani altyapı oluşturup bu zamana kadar gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Köy halkımız da bu konuda çok özverilidir. Herhangi bir isteğimiz, ricamız olduğu zaman hiç kimse kırmaz. Biz 15 yıllık bir derneğiz. Eşlerimizle ilk etapta tabii ki de biraz problemler yaşandı ama her zaman destek oldular, yanımızda oldular."