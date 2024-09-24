Kadın üreticiler devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdı
Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri, yöreye özel meyvelerden yapılan meyve suyu, ev yapımı salça, reçel ve tarhana gibi ürünlerde kapasiteyi arttırarak 20 kadına istihdam sağladı.
Bursa'nın Kestel ilçesindeki kırsal Aksu Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıl önce bir araya gelen kadınlar, dernek kurup kahvaltı evi açtı. Aynı zamanda yöresel ürünler üretmeye de başlayan kadınlar, 3 yıl önce Kestel Belediyesi öncülüğünde, "2021 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında BEBKA'dan destek alarak üretimlerini profesyonel ortama taşıdı.