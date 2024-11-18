Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor
Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde tarımı yaygınlaşan safran, kadın çiftçilere ekmek kapısı oluyor. Kentte 250 metrekarede ekimine başlanan safranda üretim alanı, 6 yılda 10 dönüme çıktı. Gramı 350 liradan satılan safrandan, bu yıl 2 kilogram verim bekleniyor.
Türkiye'nin 30'dan fazla ilinde yetiştirilen safranın Isparta'daki ekimine 2018'de başlandı.
Kentte 250 metrekarede bir çiftçiyle deneme ekimine başlanan safranda üretim alanı, 6 yılda devlet desteğiyle 10 dekara ulaştı.