Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor

KADINLAR İÇİN GELİR KAYNAĞI

Gökçehöyük köyünde safran yetiştiren Güler Korkmaz da devlet desteğiyle arazisine bu yıl safran diktiğini, bitkinin kadınlar için gelir kaynağı olduğunu anlattı.



Elif Korkmaz da bahçesindeki safranları hasat ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl safran projesi kapsamında ekim yaptık. Çok şükür verim aldık. İnşallah daha da güzel olacak, ileride daha çok verimli olacak. Bizi bu projeyle destekleyen yetkililere teşekkür ederiz." dedi.



Osman Korkmaz ise safran yetiştiriciliğine bu yıl başladığını ve üründen memnun olduğunu dile getirdi.