Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor

Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde tarımı yaygınlaşan safran, kadın çiftçilere ekmek kapısı oluyor. Kentte 250 metrekarede ekimine başlanan safranda üretim alanı, 6 yılda 10 dönüme çıktı. Gramı 350 liradan satılan safrandan, bu yıl 2 kilogram verim bekleniyor.

Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor - 1

Türkiye'nin 30'dan fazla ilinde yetiştirilen safranın Isparta'daki ekimine 2018'de başlandı.

Kentte 250 metrekarede bir çiftçiyle deneme ekimine başlanan safranda üretim alanı, 6 yılda devlet desteğiyle 10 dekara ulaştı.

NTVPARA HABERLERİ

Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor - 2

Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre 10 dekarlık safran alanından yaklaşık 2 kilogram verim alınması bekleniyor.

Katma değeri yüksek bir bitki olan safranın gramı 350 liradan satılıyor.

Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor - 3

YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli safran üretiminden sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Yılmaz, kentte safran tarımının 2018'de kanser hastası bir çiftçi tarafından başlatıldığını söyledi.

İlçede safran üretiminin artırılması için proje başlatıldığını dile getiren Yılmaz, bu projeyle bu yıl 10 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 350 kilogram safran soğanı dağıtımı yapıldığını belirtti.

Safranın kendi ağırlığından 100 bin kat fazla suyu sarıya boyayabildiğini söyleyen Yılmaz, "Projemizin onaylanması durumunda ilimize 2,5 dekar daha safran ekim alanı ilave etmek istiyoruz. Böylelikle safran ekim alanımız 10 dekardan 12,5 dekara çıkacak." dedi.

Kadınların ekmek kapısı: Gramı 350 lira, 10 dönümde üretiliyor - 4

KADINLAR İÇİN GELİR KAYNAĞI

Gökçehöyük köyünde safran yetiştiren Güler Korkmaz da devlet desteğiyle arazisine bu yıl safran diktiğini, bitkinin kadınlar için gelir kaynağı olduğunu anlattı.

Elif Korkmaz da bahçesindeki safranları hasat ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl safran projesi kapsamında ekim yaptık. Çok şükür verim aldık. İnşallah daha da güzel olacak, ileride daha çok verimli olacak. Bizi bu projeyle destekleyen yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Osman Korkmaz ise safran yetiştiriciliğine bu yıl başladığını ve üründen memnun olduğunu dile getirdi.

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