Kansere yakalandı ama yılmadı: Çocuklarını okutmak için başladığı arıcılıkta işleri büyüttü

''OTURUP ÜZÜLMEK YERİNE KENDİMİ İŞİME VERDİM''

Hastalık sürecine değinen Yurdakul, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Evde durunca insan ölümü bekliyormuş gibi hissediyor. Ama arılarımla ilgilenmek hastalığımı çabuk atlatmama yardımcı oldu. Ayrıca bizim buranın çiçek florası çok yüksek. Çiçeklerimizin florası yüksek olduğu için kanser hastalığımdan dolayı endemik türlerin bitkilerinin polenleri daha faydalı. Bunlardan yararlandım. Kemoterapi dönemimde kemoterapinin etkisini atmak için gerçekten de çok faydası oldu. Polenli bal tükettim. Sağlığım açısından da faydası oldu. Psikolojik açıdan da. Oturup kendime üzülmek yerine kendimi işime verdim. Hastalığımı atlatmam daha kolay oldu. Daha tamamen gitmiş değil, ilerlemesi durdu hastalığımın ama şu anda seviyorum arılarımı. Onlarla uğraşıyorum. Vakit geçiriyorum.''