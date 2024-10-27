Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti

Osmaniye'de bir mimar, devlet desteğiyle muz serası kurdu. 9 dekar alanda muz yetiştiren mimar Mustafa Güvel, yılda 72 ton ürün alıyor. Muz kurusunun çok popüler olduğunu söyleyen Güvel, gözünü yurt dışına dikti.

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 1

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Mustafa Güvel, devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 9 dekarlık alanda muz üretimi yapıyor.

Asıl mesleği mimarlık olan Mustafa Güvel, Antalya'da gördüğü muz seralarından etkilenerek kendi memleketine de muz serası kurmak istedi.

NTVPARA HABERLERİ

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 2

Bu kapsamda çeşitli araştırmalar yaparak projesini şekillendiren Güvel, arazisinde kuracağı sera için 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 3

Projesi kabul edilen ve yüzde 50 hibe desteği alan Güvel, kurduğu 9 dekarlık serada muz üretimi yapıyor.

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 4

70 TONDAN FAZLA ÜRÜN ALIYOR

Güvel, yıllık 70 tonun üzerinde ürün aldığı serasını iki katına çıkarıp elde ettiği muzu kurutarak yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Mustafa Güvel, çiftçi bir aileden geldiğini ve toprakla uğraşmayı sevdiğini anlattı.

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 5

HİBE VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Antalya'da gördüğü seralardan etkilenerek devlet desteğiyle başladığı muz üretimini severek sürdürdüğünü belirten Güvel, şöyle konuştu:

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 6

"Bu serayı yüzde 50 hibeyle kurdum. Sadece hibe desteğini almamız değil, konuyla ilgili danışmanlarımızın olması sayesinde de böyle bir serayı kurabildik. Şu an seramız 9 dekarlık bir alanda. Yıllık yaklaşık 72 tonluk muz üretimimiz var. İlk satışları Adana'da toptancılara yaptık. Kendi soğuk hava depomuzu kurduktan sonra bölgedeki marketlere vermeye başladık."

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 7

Mustafa Güvel, mesleğinin yanı sıra çiftçiliği de aynı anda yürüttüğünü dile getirdi.

Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti - 8

"MUZ KURUSU ÇOK POPÜLER"

Daha fazla alanda üretim yapmak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Güvel, "Asıl hedefim gelecek yıl serayı 20 dekara çıkarmak ve soğuk hava deposunu büyütmek. Onun dışında muz kurusu yurt dışında oldukça popüler. Muz kurutma makinesi alıp muzu dilimleyip kurutarak Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderme planım var." dedi.

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