Mimardı, çiftçi oldu: 72 ton ürün alıyor, gözünü yurt dışına dikti
Osmaniye'de bir mimar, devlet desteğiyle muz serası kurdu. 9 dekar alanda muz yetiştiren mimar Mustafa Güvel, yılda 72 ton ürün alıyor. Muz kurusunun çok popüler olduğunu söyleyen Güvel, gözünü yurt dışına dikti.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Mustafa Güvel, devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 9 dekarlık alanda muz üretimi yapıyor.
Asıl mesleği mimarlık olan Mustafa Güvel, Antalya'da gördüğü muz seralarından etkilenerek kendi memleketine de muz serası kurmak istedi.