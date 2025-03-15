Türkiye'nin ithal ettiği midye filesini üretti: Şimdi İspanya, İtalya ve Fas'a satıyor

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve elektrik teknisyeni olan Çağdaş Piyancı, bir süre mesleğini yaptıktan sonra tekstil kenti olan Denizli'de tekstil fabrikalarına dokuma makinesi parçası sattı. Piyancı, daha sonra sokak lezzetlerinden biri olan ve kendisinin de yemeyi sevdiği midyenin nasıl üretildiğini merak etti.

Midyenin bir file içinde denizde üretildiğini öğrenen Piyancı, filelerin dünyada sadece Yeni Zelanda ve İspanya'da üretildiğini, Türkiye'ye de İspanya'dan ithal edildiğini gördü. Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre yılda 100 bin ton midye tüketildiğini öğrenen Piyancı, İspanya'ya giderek file üretim tesisleri ile midye üretem çiftlikleri gezerek inceledi, filelerden örnekler aldı.