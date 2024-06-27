Van'da ceviz kabuğundan aktif karbon üretildi

BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILIYOR

Yüzey alanı geniş aktif karbonunun kullanım alanının çok fazla olduğunu belirten Kazıcı, şunları kaydetti:



"Aktif karbon, içme suyu ile endüstriyel atık su arıtma tesislerinde, hava ve baca gazı arıtma sistemlerindeki koku, gaz, toz ve zararlı partiküllerin giderilmesinde, katalizör olarak ayrıştırma ve saflaştırma işlemlerinde, gıdada renk, koku, tat giderme işlemlerinde, meyve suyu ve bitkisel yağların üretiminde, egzoz gazı emisyonlarının kontrolünde, sağlık ve ilaç endüstrisinde, cerrahi, yüz ile solunum maskelerinde, diyaliz sistemlerinde, kozmetik ürünlerde, kağıt fabrikalarında, sigara filtrelerinde, tekstilde, biyogaz tesislerinde, alüminyum kompozit üretiminde, petrol ve doğal gaz endüstrisinde, iyon değiştirici maddelerin imalatında, tarımda, ağır metallerde cevher geri kazanımı gibi birçok endüstri alanında kullanılıyor."