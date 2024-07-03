Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama
Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte kök maaş konusu da bir kez daha gündeme geldi. Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için "Kök maaşım ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Emekliler birkaç dakika içinde kök maaşlarını bulup yeni maaşlarını hesaplayabilir. Peki, kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet üzerinden kök maaş hesaplamanın ayrıntılarını derledik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu. 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan enflasyonla birlikte altı aylık olarak kök maaşa yansıyacak artış yüzde 24.73 oldu. Bu oranla birlikte kök maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.