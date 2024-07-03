Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

MEKLİ KÖK MAAŞ ZAM ORANI

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.



6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.



Böylece temmuz ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı yüzde 24,73 oldu.



Böylelikle;



Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL,



Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL,



Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946,



Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.