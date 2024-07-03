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Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte kök maaş konusu da bir kez daha gündeme geldi. Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için "Kök maaşım ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Emekliler birkaç dakika içinde kök maaşlarını bulup yeni maaşlarını hesaplayabilir. Peki, kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet üzerinden kök maaş hesaplamanın ayrıntılarını derledik.

Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu. 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan enflasyonla birlikte altı aylık olarak kök maaşa yansıyacak artış yüzde 24.73 oldu. Bu oranla birlikte kök maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

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Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama - 2

MEKLİ KÖK MAAŞ ZAM ORANI

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Böylece temmuz ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı yüzde 24,73 oldu.

Böylelikle;

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL,

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL,

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946,

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.

Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama - 3

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını e-Devlet üzerinden birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama - 4

SSK KÖK MAAŞ HESAPLAMA

SSK emeklilerinin e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.






Kök maaşım ne kadar? Kök maaş hesaplama nasıl yapılıyor? e- Devlet SSK - Bağkur kök maaş hesaplama - 5

BAĞKUR KÖK MAAŞ HESAPLAMA

Bağ-Kur emeklileri ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

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