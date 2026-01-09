Kök maaşınız ne kadar, merak ettiniz mi? İşte aşama aşama öğrenmenin yolu
09.01.2026 07:13
Burak Taşçı
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alan kişi kök maaşını bilmediği için en düşük emekli kategorisinden çıkıp çıkamayacağını bilemiyor. Kök maaşı öğrenmek oldukça kolay ve hızlı...
Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammı henüz netleşmedi. Hükümet zam için çalışma yapıyor. Asgari ücrete gelen yüzde 27 zam ve SGK, BAĞ-KUR emeklilerine gelen yüzde 12,19'luk zammın masada olduğu iddia ediliyor.
Her iki durumda da maaşlara yapılacak zam nedeniyle en düşük emekli maaşı alan kişilere katılabilirsiniz.
16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılırsa 18 bin 938 lira, asgari ücrete gelen yüzde 27 oranında zam yapılırsa 21 bin 438 lira maaş ortaya çıkıyor.
BİRÇOK EMEKLİNİN MAAŞI 21 BİN LİRANIN ALTINDA
Böylece kök maaşı 18 bin 938 liranın veya 21 bin 438 liranın altında olanlar en düşük emekli maaşı alanlar kategorisine katılmış olacak.
KISMİ EMEKLİ OLANLA PRİMLERİNİ TAM ÖDEMİŞ OLAN NEREDEYSE EŞİTLENİYOR
Prim gün sayısı asgari olup, yaş haddinden emekli olanlarla prim gün sayısı tam ve fazlası bulunanla ve uzun hizmet yılı bulunanların maaşı neredeyse denk olmaya başladı. Fazla prim ödeyip uzun yıllar hizmet verenlerle az prim ödeyip, çok kısa çalışanların arasında fark kalmıyor.
Eğer sigorta primleriniz en düşükten ödeniyorsa emekli olduğunuzda uzun yıllar çalışmış olsanız da en düşük emekli maaşını hak ediyorsunuz.
KÖK MAAŞI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Kök maaşlara gelen zam henüz sistemlere yansımadı. Emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular kök maaşlarını e-Devlet üzerinden görebiliyor.
SGK'lı olanlar e-Devlet'teki arama çubuğuna 4A Emekli Aylık Bilgisi yazdığında gelen linke girince kök maaşını tespit edebiliyor.
Bağ-Kurlular ise yine e-Devlet'teki arama çubuğuna 4B Emekli Aylık Bilgisi yazarak kök maaşını öğrenebiliyor.