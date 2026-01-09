Kök maaşınız ne kadar, merak ettiniz mi? İşte aşama aşama öğrenmenin yolu

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammı henüz netleşmedi. Hükümet zam için çalışma yapıyor. Asgari ücrete gelen yüzde 27 zam ve SGK, BAĞ-KUR emeklilerine gelen yüzde 12,19'luk zammın masada olduğu iddia ediliyor.

Her iki durumda da maaşlara yapılacak zam nedeniyle en düşük emekli maaşı alan kişilere katılabilirsiniz.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılırsa 18 bin 938 lira, asgari ücrete gelen yüzde 27 oranında zam yapılırsa 21 bin 438 lira maaş ortaya çıkıyor.