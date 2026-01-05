Kök maaşlar değişiyor. İşte gelen zam oranı

05.01.2026 10:50

Burak Taşçı

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 12,20 oranında zammın ardından milyonlarca kişinin kök maaşı değişiyor.

SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına zam yapıldı. Milyonlarca kişinin maaşı değişirken en düşük emekli maaşı alan kişileri yakından ilgilendiren kök maaşlarda değişikliğe gidildi.

 

Kök maaşlar yüzde 12,20 oranında zamlandı. Başka bir deyişle 16 bin 881 liraya yakın kök maaşı bulunanların maaşları en düşük emekli maaşı olmaktan çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME GELEBİLİR

Eğer en düşük emekli maaşına düzenleme gelir ve artırılırsa kök maaşı en düşük emekli maaşına yakın olanlar yine en düşük emekli maaşı almaya devam edecek.

NE ZAMAN SİSTEME YÜKLENİR?

Yeni kök maaşların bu hafta sisteme yüklenebilmesi ihtimali bulunuyor. E-Devlet üzerinden kontroller gerçekleştirilerek kök maaşlar görülebiliyor.