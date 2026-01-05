Kök maaşlar değişiyor. İşte gelen zam oranı
05.01.2026 10:50
Burak Taşçı
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 12,20 oranında zammın ardından milyonlarca kişinin kök maaşı değişiyor.
Anadolu Ajansı
SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına zam yapıldı. Milyonlarca kişinin maaşı değişirken en düşük emekli maaşı alan kişileri yakından ilgilendiren kök maaşlarda değişikliğe gidildi.
Kök maaşlar yüzde 12,20 oranında zamlandı. Başka bir deyişle 16 bin 881 liraya yakın kök maaşı bulunanların maaşları en düşük emekli maaşı olmaktan çıkacak.
Anadolu Ajansı
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME GELEBİLİR
Eğer en düşük emekli maaşına düzenleme gelir ve artırılırsa kök maaşı en düşük emekli maaşına yakın olanlar yine en düşük emekli maaşı almaya devam edecek.