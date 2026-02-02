Konut kredisi çekecekleri ilgilendiriyor, aylık ödemesi 262 bini aştı
02.02.2026 09:33
Burak Taşçı
Yüksek fiyatlı konutlara erişemeyen ilk evini alacaklara dair kredi limitlerinde yükseliş gerçekleşti. Aylık ödemeler şu anki en düşük faizle 262 bin lirayı aştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte ilk evini alacaklara yönelik faiz indirimi, vade uzatımı yapılmadı.
İlk evini alacaklara ilişkin faiz indirimi beklentileri boşa çıkarken kredi limitlerinde yükselişler yaşandı. İlk ve ikinci el konut ayrımı ortadan kalkarken 20 milyon liraya kadar olan konutlara kredi verilecek.
Milyonlarca vatandaşın beklediği düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi beklentisine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Finansal İstikrar Komitesi'nden konut kredisi, kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesapları'na ilişkin düzenleme yapılacağına dair sinyal verilmişti.
Konut kredilerinde ise ilk ve ikinci el konut arasındaki ayrım kaldırıldı ve kredi limitleri yükseltilerek enerjisi sınıfına ilişkin de düzenlemeler gerçekleştirildi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte konut kredilerinde 20 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek.
ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?
Konutun ekspertiz değerine göre kredi verildiği için konutun enerji sınıfına göre çekilecek kredi tutarı değişiyor.
Buna göre, 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip konut için A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira, C enerji sınıfı için 800 bin lira, sınıflandırılmayan konutlar içinde 700 bin lira kredi kullanılacak.
Örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira kredinin aylık taksiti yüzde 2,49 faiz oranıyla 120 ay vadede 23 bin 645 lira, toplam geri ödemesi 2 milyon 837 bin 400 lira oluyor.
20 milyon liralık konuta çıkan 10 milyon lira kredinin geri ödemesi de aynı şartlar altında aylık 262 bin 732 lira, toplam geri ödemesi ise 31 milyon 527 bin 840 lira oluyor.
KREDİ NE KADAR ÇIKIYOR?
Kredi çekmek isteyen kişinin göstereceği gelir belgesindeki tutarın, kredi taksit tutarının yarısına kadar olan kısmı için kredi kullandırılıyor. Örnek vermek gerekirse 100 bin lira maaşı olan bir kişi ilk evini alacaksa 50 bin lira taksit ödeme imkanına sahip sayılıyor ve azami 50 bin liralık taksit çıkacak kadar krediye erişebiliyor. Evli olanlar için aylık taksit tutarı daha yüksek hesaplanıyor.
ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ ÖĞRENMEDEN KREDİYE BAŞVURMAYIN
Enerji Kimlik Belgesi e-Devlet üzerinden öğreniliyor. İster ikamet ettiğiniz konutun ister alacağınız konutun enerji kimlik belgesi bulunuyor.
e-Devlet'e girerek arama kısmına "Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama" yazdığınızda çıkan sayfada ilgili alanları doldurarak enerji kimlik sınıfını öğrenebilirsiniz.
Aksi halde enerji kimlik belgesi düşük sınıfta çıkarsa elinizdeki nakit tutar ile çekeceğiniz kredi tutarı arasında uyuşmazlık olacağı için krediyi kullanmak istemezseniz ekspertiz ücreti ödemiş olursunuz.
FAİZ İNDİRİMİ VE VADE UZATIMI NEDEN YAPILMAK İSTENMİYOR?
Dezenflasyonla mücadele süreci devam ederken, alınan tedbirler doğrultusunda konut satışları artsa da fiyatlar uzun süredir enflasyona karşı durağan ya da hafif yükseliş gösteriyor. Konut kredisi faizinin yüzde 1'e yaklaştırılması, vadenin uzatılması durumunda konuta erişimi olan kişilerin sayısı artacağı için konut fiyatlarında da hızlı yükselişlerin yaşanması beklentisi ortaya çıkıyor. Konut fiyatlarının hızlı yükselmesi kira fiyatları üzerinde de tetikleyici etkiye sahip oluyor.
Ayrıca Merkez Bankası'nın faizi tedrici olarak düşürmeye başlamasına rağmen bankaların yüzde 1 civarında konut kredisi verme imkanı yakın zamanda zor görünüyor.