Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı

Konut kredisi faizlerinde indirim beklentisi uzun süredir öne çıkıyordu. Bir kamu bankası, bu konuda ilk adımı attı ve kredi faizlerini aşağı çekti. Diğer bankaların nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Ayrıca faizlerde indirim beklentisi satılık ilanlarda da fiyat oyunlarını beraberinde getirdi.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 1

Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faizler, konut kredilerine olan talebi sınırladı. Kredili konut satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.

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Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 2

İLK ADIM KAMU BANKASINDAN

Son dönemlerde kamuoyunda konut kredisine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Bu konuda ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi. Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 3

BİREYSEL VE KONUT KREDİSİNE DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bireysel ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmasına son verdi. Risk ağırlıklarını 2023'te aldığı ilgili kararlar öncesi seviyeye düşürdü.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 4

BDDK, geçen sene mayıstan sonra başlayan sıkılaşma sürecinde attığı adımlar kapsamında sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilerde risk ağırlıklarını artırmış, bazı taksitlendirme sürelerini de kaldırmıştı.

Bankacılar, risk ağırlıklarının düşürülmesi talebini BDDK'ya iletmişti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, daha önce yaptığı bir açıklamada, zaten kredi büyümesine sınır getirildiği için bu düzenlemeye gerek kalmadığını ifade etmişti.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 5

1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi 28 bin 966 lira oluyor.

Yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,7 olarak hesaplanıyor.

1 milyon liralık kredi için bankaya toplam 3 milyon 475 bin 928 lira geri ödeniyor.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 6

KONUT KREDİLERİ ZİRVEYE YAKIN

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faiz oranı geçen hafta itibarıyla yüzde 43,22 olarak kaydedildi.

Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak belirlenmişti.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 7

SATILIK İLANLARDA FİYAT OYUNLARI

Kredi faizlerinde indirim beklentisi satılık ilanlarda fiyat oyunlarını beraberinde getirdi. Bazı ilanlarda "faiz düşmeye başladığında fiyatlar artırılacaktır" gibi açıklamalar yer almaya başladı. Ticaret Bakanlığı, konutta fırsatçılık yapanlara denetimlerini artırdı.

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı - 8

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

İnceleme neticesinde Adana'daki bir emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi.

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