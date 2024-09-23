Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı

1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi 28 bin 966 lira oluyor.



Yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,7 olarak hesaplanıyor.



1 milyon liralık kredi için bankaya toplam 3 milyon 475 bin 928 lira geri ödeniyor.