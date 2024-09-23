Konut kredisi faizleri düşecek mi? Kamu bankası ilk adımı attı
Konut kredisi faizlerinde indirim beklentisi uzun süredir öne çıkıyordu. Bir kamu bankası, bu konuda ilk adımı attı ve kredi faizlerini aşağı çekti. Diğer bankaların nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Ayrıca faizlerde indirim beklentisi satılık ilanlarda da fiyat oyunlarını beraberinde getirdi.
Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faizler, konut kredilerine olan talebi sınırladı. Kredili konut satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.