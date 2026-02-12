Konut kredisi faizleri ne kadar, düşüş var mı? Konut kredisi yapılandırması olacak mı? İşte aylık taksitler

Konutun ekspertiz değerine göre kredi verildiği için konutun enerji sınıfına göre çekilecek kredi tutarı değişiyor.

Buna göre, 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip konut için A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira, C enerji sınıfı için 800 bin lira, sınıflandırılmayan konutlar içinde 700 bin lira kredi kullanılacak.

Başka bir deyişle anlatmak gerekirse ekspertiz değeri 5 milyon lira ve altında olan konutlarda A-B enerji sınıfı olanlara yüzde 90'ı kadar, C enerji sınıfı olanlara yüzde 80'i kadar, diğer sınıflardakilere ise yüzde 70'i kadar kredi verilecek.

5 milyonla 7 milyon arasında olan konutlarda ekspertiz değerinin, A-B enerji sınıfı olanlara yüzde 80'i, C enerji sınıfına yüzde 70'i, diğer sınıflar için yüzde 60'ı kadar kredi verilecek.

7 ile 10 milyon lira ekspertiz değeri olan konutlarda, A-B enerji sınıfındakilere yüzde 70'i kadar, C enerji sınıfındakilere yüzde 60'ı kadar, diğerlerine ise yüzde 50'si kadar kredi verilecek.

10 milyonla 20 milyon lira arasında ekspertiz değeri olan konutlarda, A-B enerji sınıfındakilere yüzde 50'si kadar, C enerji sınıfındakilere yüzde 40'ı kadar, diğerlerine ise yüzde 30'u kadar kredi verilecek.