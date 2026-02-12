Konut kredisi faizleri ne kadar, düşüş var mı? Konut kredisi yapılandırması olacak mı? İşte aylık taksitler
12.02.2026 07:16
Burak Taşçı
Dezenflasyonun devam etmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın faiz tarafında atacağı indirim adımları konut kredisi faizlerini de etkileyecek. Konut kredisi faizinin yüzde 2 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Ortalama bir konutu almak için aylık ödeme 123 bin lirayı aşıyor.
Konut kredisi faizlerinin yılın ikinci yarısından sonra yüzde 2 civarına gerileyeceği öne sürülüyor. Güncel olarak yüzde 2,5 oranında uygulanan konut kredisi faizlerindeki düşüşün başlamasıyla konuta olan talebin artacağı gerçeği de önümüzde duruyor.
Geçtiğimiz yıllarda yüzde 0,64'e düşen konut kredisi faizleriyle satışlarda patlama yaşanmış ve fiyatlar da tedrici olarak yaklaşık 10 katına çıkmıştı. Bu durum da konuta olan erişimi faiz düşük kalsa da zorlaştırmıştı.
Yükselen fiyatlar durumunu korurken, düşmesi beklenen konut kredisi faizi konut fiyatları üzerinde yeniden fiyat artışlarına neden olabileceği beklentisi hakim durumda.
FAİZ DÜŞSE ÖDENEBİLİR Mİ?
İstanbul'da raylı ve toplu ulaşıma yakın konumda bulunan 2+1, 10 yaşına kadar apartman dairelerinde fiyatlar 6 milyon lira seviyelerinden başlıyor. Konum, kat, dairenin bakımı, muhit gibi etkenler fiyatları etkiliyor ve yükseliş başlıyor. Konut kredisi kullanırken sadece ödeme imkanı değil, konutun enerji kimlik belgesi de önem arz ediyor. Örnekle ilerlemek gerekirse 7 milyonluk konut için 120 ay vadede güncel faizle aylık taksit 147 bin lira oluyor.
NE KADAR KREDİ ÇIKAR?
Konutun ekspertiz değerine göre kredi verildiği için konutun enerji sınıfına göre çekilecek kredi tutarı değişiyor.
Buna göre, 1 milyon lira ekspertiz değerine sahip konut için A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin lira, C enerji sınıfı için 800 bin lira, sınıflandırılmayan konutlar içinde 700 bin lira kredi kullanılacak.
Başka bir deyişle anlatmak gerekirse ekspertiz değeri 5 milyon lira ve altında olan konutlarda A-B enerji sınıfı olanlara yüzde 90'ı kadar, C enerji sınıfı olanlara yüzde 80'i kadar, diğer sınıflardakilere ise yüzde 70'i kadar kredi verilecek.
5 milyonla 7 milyon arasında olan konutlarda ekspertiz değerinin, A-B enerji sınıfı olanlara yüzde 80'i, C enerji sınıfına yüzde 70'i, diğer sınıflar için yüzde 60'ı kadar kredi verilecek.
7 ile 10 milyon lira ekspertiz değeri olan konutlarda, A-B enerji sınıfındakilere yüzde 70'i kadar, C enerji sınıfındakilere yüzde 60'ı kadar, diğerlerine ise yüzde 50'si kadar kredi verilecek.
10 milyonla 20 milyon lira arasında ekspertiz değeri olan konutlarda, A-B enerji sınıfındakilere yüzde 50'si kadar, C enerji sınıfındakilere yüzde 40'ı kadar, diğerlerine ise yüzde 30'u kadar kredi verilecek.
ÖDEMELER NE KADAR ÇIKIYOR?
Yeni konutlar dışında enerji A-B enerji sınıfını karşılayan konut sayısı oldukça az. 60-70 yıllık konutların satışta olduğu düşünüldüğünde ve fiyatlarının da bulunduğu semtler nedeniyle yüksek olmasından kaynaklı bazılarına kredi çıkması bile zorlaşıyor.
7 milyon liralık A-B enerji sınıfı konuta yüzde 80 oranında kredi çıkarsa (5.6 milyon lira) yüzde 2,49 faiz oranıyla 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 147 bin 129 lira oluyor. Toplam geri ödemesi de 17 milyon 655 bin lira oluyor. Bu konut için de 1,4 milyon lira peşinat verilmesi gerekiyor.
Yukarıdaki örnekteki gibi aynı şartlar altında faiz oranı yüzde 2'ye düştüğünde aylık ödeme 123 bin 469 liraya düşüyor. Toplam geri ödemesi de 14 milyon 816 bin 280 lira oluyor.
KİMLER ALABİLİR?
Konut kredisinde aylık taksiti ödemek için maaşın yarısı yeterli oluyor. Örnek vermek gerekirse 100 bin lira maaşı olan bir kişi aylık taksiti 50 bin lira olan konutu satın alabiliyor. Aylık maaşı 200 bin lira olan birisi de aylık taksiti 100 bin lira olan konutu alabiliyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI OLUR MU?
Konut kredisi için henüz yapılandırmaya ilişkin bir karar alınmadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun alacağı tavsiye niteliğindeki kararla bankaların inisiyatifine bırakılarak yapılandırma yapılabilir ancak şu an böyle bir karar bulunmuyor.
Yüksek faizlerden konut kredisi kullanan kişiler yapılandırmanın çıkmasıyla birlikte maliyetlerini düşürmek istiyor.
Türkiye'de yaklaşık 5 yıl önce 0,64 faiz oranıyla konut alıp aylık bin lira civarında kredi ödeyen kişiler bulunuyor.