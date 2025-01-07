Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı?

Konut alma hayali kuranların uzun zamandır beklediği kredi faizlerinde indirimin sinyalleri geldi. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar da konut kredilerini güncellemeye başladı. Yüzde 3'ün altında faiz ile kredi veren banka sayısındaki artış da dikkat çekti. İşte 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi...

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 1

Merkez Bankası'nın faiz indirimi konut kredilerine yansımaya başladı.

Yılın ilk haftası itibarıyla yüzde 3'ün altında kredi faizi veren banka sayısında artış görüldü.

NTVPARA HABERLERİ

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 2

Bir kamu bankası faiz oranını yüzde yüzde 2,89'dan yüzde 2,79 indirdi.

Uzmanlar ilk etapta faiz indiriminin sınırlı olsa da indirim döngüsünün başladığına işaret ettiğini belirtti.

Diğer bankaların da konut kredi faizlerine ilişkin benzer adımlar atabileceği ifade ediliyor.

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 3

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi halinde kredi faizleri daha da aşağı çekilecek.

Yıl sonuna doğru konut faizlerinin yüzde 2 seviyesine inebileceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 29,50 civarında seyrediyor.

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 4

1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 28 bin 966 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 39,7
Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 lira

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 5

120 ay vadede yüzde 2,89 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 29 bin 878 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 41,83
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 44 lira

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 6

120 ay vadede yüzde 3 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 30 bin 889 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 43,58
Toplam geri ödeme: 3 milyon 724 bin 550 lira

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 7

BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası: Yüzde 2,79


QNB Bank: Yüzde 2,84

Akbank: Yüzde 2,89

Albaraka: Yüzde 2,95

Alternatif Bank: Yüzde 2,99

Vakıf Katılım: Yüzde 2,99

İş Bankası: Yüzde 3

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 8
Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı? - 9
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