Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı?

Bir kamu bankası faiz oranını yüzde yüzde 2,89'dan yüzde 2,79 indirdi.



Uzmanlar ilk etapta faiz indiriminin sınırlı olsa da indirim döngüsünün başladığına işaret ettiğini belirtti.



Diğer bankaların da konut kredi faizlerine ilişkin benzer adımlar atabileceği ifade ediliyor.