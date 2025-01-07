Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı mı?
Konut alma hayali kuranların uzun zamandır beklediği kredi faizlerinde indirimin sinyalleri geldi. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar da konut kredilerini güncellemeye başladı. Yüzde 3'ün altında faiz ile kredi veren banka sayısındaki artış da dikkat çekti. İşte 1 milyon lira konut kredisinin geri ödemesi...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi konut kredilerine yansımaya başladı.
Yılın ilk haftası itibarıyla yüzde 3'ün altında kredi faizi veren banka sayısında artış görüldü.