Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede

KONUT VE KİRA FİYATLARI ARTAR MI?

Ağustos ve eylül aylarında yüzde 25 zam sınırının kalkması, memur atamaları, üniversitelerin açılması ve evliliklerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş görülmüştü.



Uzmanlara göre kira fiyatlarında yatay dönem başladı. Şubat ayına kadar kiralarda belirgin bir artışın yaşanmaması bekleniyor. Konut fiyatlarında da reel düşüşün devam emesi öngörülüyor.