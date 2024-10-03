Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede
Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. Bu konuda ilk adımı bir kamu bankası atarken, özel bankalar da devreye girdi. Kredi faizleri yüzde 3'ün altına inmeye başladı. Konut kredisi faizleri ne kadar? Konut kredisi alınır mı? Konut kredisi geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faizler, konut kredilerine olan talebi sınırladı. Kredili konut satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.