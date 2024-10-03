Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede

Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. Bu konuda ilk adımı bir kamu bankası atarken, özel bankalar da devreye girdi. Kredi faizleri yüzde 3'ün altına inmeye başladı. Konut kredisi faizleri ne kadar? Konut kredisi alınır mı? Konut kredisi geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 1

Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faizler, konut kredilerine olan talebi sınırladı. Kredili konut satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.

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Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 2

ÖZEL BANKALAR DA DEVREDE

Son dönemlerde kamuoyunda konut kredisine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Bu konuda ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası, ilk kez konut alacaklar için aylık kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi.

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 3

Faiz indiren ilk özel banka Akbank oldu. Akbank da ilk ev kampanyası kapsamında kredi faizini yüzde 2,89'a çekti.

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 4

1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 28 bin 966 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 39,7
Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 lira

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 5

120 ay vadede yüzde 2,89 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 29 bin 878 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 41,83
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 lira

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 6

KONUT KREDİLERİ ZİRVEYE YAKIN

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faiz oranı, 20 Eylül haftası itibarıyla yüzde 43,20 olarak kaydedildi.

Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak belirlenmişti.

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 7

KONUT VE KİRA FİYATLARI ARTAR MI?

Ağustos ve eylül aylarında yüzde 25 zam sınırının kalkması, memur atamaları, üniversitelerin açılması ve evliliklerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş görülmüştü.

Uzmanlara göre kira fiyatlarında yatay dönem başladı. Şubat ayına kadar kiralarda belirgin bir artışın yaşanmaması bekleniyor. Konut fiyatlarında da reel düşüşün devam emesi öngörülüyor.

Konut kredisi faizlerinde düşüş başladı: Özel bankalar da devrede - 8

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI

İstanbul genelinde konut fiyatları metrekarede 40 bin lira seviyelerine yaklaştı. 100 metrekare bir dairenin fiyatı 4 milyon TL civarında seyrediyor.

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