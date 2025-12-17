Konut kredisi kampanyası. Faizler düştü, 215 bin lira daha az ödenecek
17.12.2025 10:04
Burak Taşçı
Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle birlikte bankalar konut kredisi faizlerinde ayarlamaya gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle birlikte bankalar tedrici olarak harekete geçti ve konut kredisi faizlerinde indirim yapmaya başladı.
Kamu bankaları liderliğinde gelen indirimler büyük bir avantaj sağlamasa da ilerleyen dönemler için indirimlerin kapısının aralandığını gösteriyor.
5 yıl önce yüzde 0,99 oranında kredi kullanılırken günümüzde bu oran yüzde 2,5'e civarında seyrediyor.
KREDİLİ SATIŞLAR DÜŞÜYOR
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ipotekli yani kredili konut satışları yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 15,2 olarak belirlendi.
ÖDEMELER NE KADAR?
En uygun konut kredisi faizi yüzde 2,49'la Ziraat Bankası veriyor. 120 ay vadede 1 milyon liranın aylık ödemesi 26 bin 273 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 152 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.
Akbank yüzde 2,65 faiz oranıyla 120 ayda 1 milyon lira kredi veriyor ve aylık geri ödemesi 27 bin 700 lira oluyor. Toplam geri ödemesi de 3 milyon 355 bin lira oluyor.
Vakıfbank ve Halkbank yüzde 2,69 oranında faizle 1 milyon lira krediyi 28 bin 60 lira aylık ödemeyle veriyor ve toplam geri ödemesi 3 milyon 367 bin lira oluyor.
Garanti BBVA yüzde 2,74 faiz oranıyla 1 milyon lira krediyi 120 ay vadede, aylık taksit olarak 28 bin 512 lira alıyor, toplam geri ödemesi 3 milyon 453 bin lira oluyor.
Albaraka yüzde 2,75 kar payı oranıyla 1 milyon lira krediyi 120 ayda aylık 28 bin 603 lira taksitle veriyor.
Türkiye İş Bankası yüzde 2,79 faiz oranıyla 1 milyon lira krediyi 120 ay vadede aylık 28 bin 966 liradan veriyor.