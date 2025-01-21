Konut piyasası canlandı: Fiyatlar nasıl etkilenecek?

Konut piyasası, yılın son aylarında artan faiz indirimleri beklentisi ile hızlandı.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.

Sadece aralık ayında 212 bin 637 satış gerçekleşti.

Yıl genelinde en yüksek satış 239 bin 213 ile İstanbul'da görülürken, onu 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti.

Sektör temsilcileri, faizlerde yaşanacak düşüş ile 2025 yılında 1,5 milyon sınırının ilk kez aşılmasını bekliyor.