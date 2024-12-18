Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı?

Türkiye'de konuta talep yıl sonuna doğru hızlandı. Sıkı para politikasına rağmen 11 ayda satış rakamları geçen yılı geride bıraktı. Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki düşüşün satışlara pozitif yansıdığını belirtti. Ayrıca bankaların kredi faizlerini indirmeye başlamasının da olumlu etkileri hissedilmeye başlandı. Kasım ayında kredili satışlardaki artış dikkat çekti. Piyasadaki hareketlilik ise "Fiyatlar artar mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 1

Türkiye genelinde konut satışları ocak-kasım döneminde 1 milyon 265 bin adedi aşarak geçen yılın tamamını geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay yıllık bazda yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu.

Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü. En yüksek rakam 2021 Kasım'da 178 bin 814 adet olmuştu.

NTVPARA HABERLERİ

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 2

KREDİLİ SATIŞLAR HIZLANDI

Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315,7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.

Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Geçen yılın tamamında 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Böylece 11 ayda 2023'ün tamamı geride bırakılmış oldu.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 3

Sektör yetkilileri, düşük ve orta gelire hitap eden markasız konutlarda canlılık görüldüğünü kaydetti.

2024'te konut satışının 1,4 milyonu aşacağı öngörülüyor.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 4

KONUT SATIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Uzmanlara göre konut satışlarındaki artışta reel fiyatlardaki düşüş etkili oldu. Konut satışları 2024 yılının ilk aylarından bu yana reel olarak düşüyor.

Türkiye genelinde konut fiyatlarında reel düşüş kasım ayında yüzde 16 olarak gerçekleşti. Fiyatlardaki reel düşüş geçen yıla göre yüzde 12 civarında gerçekleşti.

Ayrıca bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesi piyasayı canlandıran etkenler arasında yer aldı. Faizlerdeki gerileme ipotekli satışlara doğrudan yansıdı.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 5

Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 3 bandının altına inmiş durumda.

Konut üreticilerinin kampanya ve vadelendirme seçenekleri de alım fırsatı olarak değerlendirildi.

Sektör yetkililerine göre kiraların hızlı yükselmesi de konut satışlarını artırdı. Vatandaşlar, 'kira vereceğime, kredi çeker taksit öderim' mantığına yeniden dönülmesini sağladı.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 6

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Sektör yetkilileri, kredi faizlerinde yaşanacak düşüş ile sektördeki hareketliliğin genele yayılacağını dile getirdi.

Uzmanlar, özellikle 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren konut fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini belirtti.

Gelecek yıl maliyetlerde yaşabilecek artışların da konut fiyatlarında yükselişi tetikleyebilieceği ifade edildi.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 7

KONUT FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

Türkiye'de her yıl 700 bin konut ihtiyacı bulunuyor.

2023 yılı itibarıyla konut üretim 504 bin, bu yıl ise 482 bin civarında bekleniyor.

Uzmanlar, konut ihtiyacı ile arz arasındaki makasın açıldığını belirtiyor. Konut fiyatlarındaki reel düşüşe rağmen maliyetlerin yüksek kalması da fiyatlardaki düşüşü baskılıyor.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 8

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Konut almak isteyenlerin kredi faizlerinde indirim beklentileri bir süredir öne çıkıyordu. Bu noktada ilk adım Ziraat Bankası'ndan gelmiş, bazı bankalar da onu takip etmişti. Faizlerin yüzde 3'ün altına çekildiği görülmüştü.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlaması ile birlikte kredi faizlerinde de düşüşün gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 9

Konut kredilerinde faiz oranlarının 2025'in ikinci yarısından itibaren yüzde 2,20-2,50 aralığına gelmesi bekleniyor.

2025'in son dönemi ile 2026'nın başlarında ise yüzde 2 seviyesinin altına inileceği beklentisi hakim durumda...

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 10

1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 28 bin 966 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 39,7
Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 lira

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 11

120 ay vadede yüzde 2,89 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 29 bin 878 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 41,83
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 lira

Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı? - 12

120 ay vadede yüzde 3 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 30 bin 889 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 43,58
Toplam geri ödeme: 3 milyon 724 bin 550 lira

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