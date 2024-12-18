Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı?
Türkiye'de konuta talep yıl sonuna doğru hızlandı. Sıkı para politikasına rağmen 11 ayda satış rakamları geçen yılı geride bıraktı. Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki düşüşün satışlara pozitif yansıdığını belirtti. Ayrıca bankaların kredi faizlerini indirmeye başlamasının da olumlu etkileri hissedilmeye başlandı. Kasım ayında kredili satışlardaki artış dikkat çekti. Piyasadaki hareketlilik ise "Fiyatlar artar mı?" sorularını beraberinde getirdi.
Türkiye genelinde konut satışları ocak-kasım döneminde 1 milyon 265 bin adedi aşarak geçen yılın tamamını geride bıraktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay yıllık bazda yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu.
Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü. En yüksek rakam 2021 Kasım'da 178 bin 814 adet olmuştu.