Konut piyasası canlı: Fiyatlar artacak mı?

KREDİLİ SATIŞLAR HIZLANDI

Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315,7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı.



Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi. Geçen yılın tamamında 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Böylece 11 ayda 2023'ün tamamı geride bırakılmış oldu.