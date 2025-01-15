Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek?

Konut ve taşıt almak isteyenler kredi faizlerine odaklandı. Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararının piyasaya yansımaları dikkatle izlenecek. TCMB'nin olası faiz indiriminin kredileri de etkilemesi bekleniyor. Konutta kredi faizlerinin yüzde 2,5'in altına inebileceği belirtiliyor. Taşıtta ise hızlı bir düşüş öngörülmüyor.

Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek? - 1

Konut ve otomobil almak isteyen vatandaşlar, kredilerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sıkı para politikası ve yüksek faizlerin yanı sıra uygulanan limitler, kredi talebini ciddi ölçüde baskıladı.

NTVPARA HABERLERİ

Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek? - 2

MERKEZ'DEN İNDİRİM BEKLENİYOR

Gözler yeni yılda gelecek faiz indirimlerine çevrilmiş durumda... Merkez Bankası, aralık ayı itibarıyla parasal gevşemeye ilk adımı attı.

Bu yıl 12 yerine 8 toplantı yapacak olan TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Piyasalar, 23 Ocak'ta gerçekleşecek toplantıda 250 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek? - 3

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre şu an piyasada en düşük konut kredi faizi yüzde 2,79 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılık sektörü kaynakları Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi sonrasında konut kredi faizinin yüzde 2,5 altına gerileyebileceğine dikkat çekti.

Taşıt kredi faizinde ise etkinin daha gecikmeli görülmesi bekleniyor.

Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek? - 4

KREDİ ORANLARI DEĞİŞEBİLİR

Sıkı para politikası kapsamında konut ve taşıt kredilerine sınırlamalar getirilmişti.

Bankacılar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) azami konut kredisi kullanım oranlarında değişikliğe gitmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek? - 5

Fiyatı 5 milyon liranın altında olan ilk ve birinci el konutlar için en fazla yüzde 80 oranında kredi kullandırılıyor.

İkinci el konutta, 1 milyon liranın altındaki değerler için bu oran yüzde 90 olarak uygulanıyor.

Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek? - 6

10 milyon lira ve üzeri ikinci el konut alımına ise kredi verilmiyor.

Bir veya daha fazla evi olanlara ise konut fiyatının yüzde 20'si kadar kredi veriliyor.

Taşıt kredilerinde de de vade ve kullanım sınırları bulunuyor.

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