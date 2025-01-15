Konut ve taşıtta kredi faizleri ne zaman düşecek?
Konut ve taşıt almak isteyenler kredi faizlerine odaklandı. Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararının piyasaya yansımaları dikkatle izlenecek. TCMB'nin olası faiz indiriminin kredileri de etkilemesi bekleniyor. Konutta kredi faizlerinin yüzde 2,5'in altına inebileceği belirtiliyor. Taşıtta ise hızlı bir düşüş öngörülmüyor.
Konut ve otomobil almak isteyen vatandaşlar, kredilerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Sıkı para politikası ve yüksek faizlerin yanı sıra uygulanan limitler, kredi talebini ciddi ölçüde baskıladı.