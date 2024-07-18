Konutta gündem "ortak kredi" (Ortak konut kredisi şartları neler?)

2 milyon liralık konut kredisinde faiz yüzde 3,49. Kredi 120 ay vadeli ile çekildiğinde aylık ödemesi 70 bin 956 liraya geliyor.



İki kişi bölüşürse 35 bin 478 lira, üç kişi bölüşürse 23 bin 653 lira, dört kişi bölüşürse 17 bin 739 lira, beş kişi bölüşürse, kişi başı 14 bin 191 lira taksit ödemesi oluyor.



2 milyon liralık bir krediye, 10 senede toplam 6 milyon 514 bin lira faiz ödeniyor.