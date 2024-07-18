Konutta gündem "ortak kredi" (Ortak konut kredisi şartları neler?)
Artan kredi faizleri konut kullanımını azalttı. Haziran'da kredi kullanımında geçen yıla göre yarı yarıya düşüş yaşandı. Bir kamu bankasının başlattığı "ortak konut kredisi" gündem oldu.. Peki bu kredi nasıl kullanılabiliyor? Şartlar ne? Detaylar haberimizde...
Konut kredisi kullanımı zorlaştı, "ortak konut kredisi" yeniden gündem oldu.
Bir kamu bankası aylar önce yeni bir kredi ürünü çıkardı. "Ortak konut kredisi" ile birden fazla kişi birlikte kredi çekebiliyor.