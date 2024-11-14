Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek?

Konut yatırımcısının geri dönüşü başladı. Ekim ayında konut satışı yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi. Kredili satışlardaki artış öne çıktı. Son iki ayda satışlar 300 binin üzerine çıktı. Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki düşüşün satışları etkilediğini söyledi. Vatandaşın aklına ise "Konut fiyatları artar mı?" sorusu geldi. İşte piyasadaki hareketliliğin arkasında yatan etkenler...

Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 1

Türkiye'de konut satışları 2 yıl önceki seviyelere döndü. Ekim ayında konut satışı yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ekim satışı, son 22 ayın zirvesi oldu. Son iki ayda konut satışı 300 binin üzerine çıktı.

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Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 2

Ekimde dikkat çeken istatistiklerinden biri de kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Sektör temsilcileri, yıl sonunda 1,3 milyon adet satış rakamının aşılmasını bekliyor. 10 ayda 1 milyon 112 bin satış gerçekleşirken; Türkiye, Avrupa konut pazarındaki liderliğini sürdürdü.

Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 3

KONUT SATIŞLARI NEDEN ARTTI?

Uzmanlara göre konut satışlarındaki artışa reel fiyatlardaki düşüş etkili oldu. Konut satışları 2024 yılının ilk aylarından bu yana reel olarak düşüyor.

Ayrıca bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesi piyasayı canlandıran etkenler arasında yer aldı. Faizlerdeki gerileme ipotekli satışlara doğruda yansıdı.

Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 4

Konut üreticilerinin kampanya ve vadelendirme seçenekleri de alım fırsatı olarak değerlendirildi.

Sektör yetkililerine göre kiraların hızlı yükselmesi de konut satışlarını artırdı. Vatandaşlar, 'kira vereceğime, kredi çeker taksit öderim' mantığına yeniden dönülmesini sağladı.

Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 5

KONUT VE KİRA FİYATLARI ARTAR MI?

Uzmanlar, konut fiyatlarında reel düşüşün bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

Kirlarda da yatay dönemin başladığı belirtilirken, şubat ayına kadar kiralarda belirgin bir artışın yaşanmasını beklenmiyor.

Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 6

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Konut almak isteyenlerin kredi faizlerinde indirim beklentileri bir süredir öne çıkıyordu. Bu noktada ilk adım Ziraat Bankası'ndan gelmiş, diğer bankalar da onu takip etmişti.

Bankalar, konut kredisi faizlerini yüzde 3'ün altına çekti.

Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek? - 7

Uzmanlar, kredi faizlerinin düşmesi Merkez Bankası'nın izleneceğini belirtti.

Konut kredilerinde faiz oranlarının 2025'in ikinci yarısından itibaren yüzde 2,20-2,50 aralığına gelmesi bekleniyor.

2026 yılının başlarında ise yüzde 2 seviyesinin altına inileceği beklentisi artmış durumda...

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