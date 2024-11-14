Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek?

Ekimde dikkat çeken istatistiklerinden biri de kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı.



Sektör temsilcileri, yıl sonunda 1,3 milyon adet satış rakamının aşılmasını bekliyor. 10 ayda 1 milyon 112 bin satış gerçekleşirken; Türkiye, Avrupa konut pazarındaki liderliğini sürdürdü.