Konutta rüzgar tersine dönüyor: Satışlar rekor kırdı, fiyatlar nasıl etkilenecek?
Konut yatırımcısının geri dönüşü başladı. Ekim ayında konut satışı yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi. Kredili satışlardaki artış öne çıktı. Son iki ayda satışlar 300 binin üzerine çıktı. Sektör temsilcileri, konut fiyatlarındaki düşüşün satışları etkilediğini söyledi. Vatandaşın aklına ise "Konut fiyatları artar mı?" sorusu geldi. İşte piyasadaki hareketliliğin arkasında yatan etkenler...
Türkiye'de konut satışları 2 yıl önceki seviyelere döndü. Ekim ayında konut satışı yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ekim satışı, son 22 ayın zirvesi oldu. Son iki ayda konut satışı 300 binin üzerine çıktı.