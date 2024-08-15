Konutta yeni dönem başlıyor: İşte doğrulanmış ilan uygulamasının ayrıntıları
Emlak sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın doğrulanmış ilan uygulaması bugün itibarıyla resmen hayata geçiyor. Düzenleme ile sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İşte doğrulanmış ilan uygulamasının ayrıntıları...
Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektöründe uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilecek. Doğrulanmış ilan uygulaması ve bu uygulamanın getireceği yeniliklerin ayrıntıları netleşti.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle: