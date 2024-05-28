Koza-İpek Holding'e ait Beyaz Köşk 750 milyon liraya satışta
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı. 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı için ihale 27 Haziran'da yapılacak.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek.