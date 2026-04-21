Kredi çekmeden önce mutlaka bakın. 12 ay vadeli 100 bin lira kredi faiz oranı en düşük bankalar
21.04.2026 12:30
Son Güncelleme: 21.04.2026 12:38
NTV - Haber Merkezi
Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için bankalar arasındaki faiz yarışı sürüyor. İhtiyaç kredisi faiz oranlarında nisan ayı itibarıyla değişim yaşandı. 100 bin lira krediye hangi banka yüzde kaç faiz uyguluyor?
Kamu bankalarından özel bankalara kadar en düşük faizli kredi seçeneklerini ve ödeme planlarını sizler için karşılaştırdık.
İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,49
Tutar: 100.000 TL
Yeni müşterilere özel 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı.
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 1,49
Tutar: 100.000 TL
Mobilden Akbanklı olanlara özel yüzde 1,49 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı.
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 1,89
Vade: 6 Ay
Toplam: 100.000 TL
Yeni getir finanslılara özel aylık yüzde 1.89'dan başlayan faiz oranlarıyla 6 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı.
TEB
TEB'den 3 ay ertelemeli 12 ay vadeli 100 bin TL kredi fırsatı
Faiz Oranı: Yüzde 3,80
Aylık Taksit: 11.244,39 TL
Toplam Ödeme: 135.507,68 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Toplam: 100.000 TL
Yeni müşterilere özel yüzde 1,99 faizli 50.000 TL'ye varan ek hesap ve yüzde 3,19 faizli 24 ay vadeli 50.000 TL kredi fırsatı.
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 1,99
Tutar: 100.000 TL
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli, 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,49
Tutar: 200.000 TL
Yeni müşterilere özel 12 ay vadeli 200.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi fırsatı
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 1,99-Yüzde 2,99 arası
Toplam: 120.000 TL
Ziraat Dinamik'te yeni müşterilere özel yüzde 1,99 faizli 3 ay vadeli, toplam 40.000 TL kredi ve taksitli nakit avans ve yüzde 2,99 faizli 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi fırsatı.
İNG
Faiz Oranı: Yüzde 3,44
Aylık Taksit: 10.949,06 TL
Toplam Ödeme: 131.888,72 TL
Yeni müşterilere özel 100 bin lira kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşteriler erteleme seçeneğinden faydalanabiliyor.