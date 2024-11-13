Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı?
Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. Bu konuda ilk adımı bir kamu bankası atarken, özel bankalar da devreye girdi. Kredi faizleri yüzde 3'ün altına inmeye başladı. Bu durum konut satışlarını hızlandırdı. Yılın son aylarına girilirken konut alımları 2 yıl önceki seviyelere gelmeye başladı. Piyasadaki hareketlilik ise "Fiyatlar artar mı?" sorularını beraberinde getirdi.
Konut sektörü için bu yıl oldukça zorlu geçti. Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faizler, konut kredilerine olan talebi sınırladı. Kredili konut satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.