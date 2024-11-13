Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı?

Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. Bu konuda ilk adımı bir kamu bankası atarken, özel bankalar da devreye girdi. Kredi faizleri yüzde 3'ün altına inmeye başladı. Bu durum konut satışlarını hızlandırdı. Yılın son aylarına girilirken konut alımları 2 yıl önceki seviyelere gelmeye başladı. Piyasadaki hareketlilik ise "Fiyatlar artar mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 1

Konut sektörü için bu yıl oldukça zorlu geçti. Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faizler, konut kredilerine olan talebi sınırladı. Kredili konut satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.

NTVPARA HABERLERİ

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 2

İKİ AYDA 300 BİN KONUT SATIŞI

Yılın son aylarına girilirken, durum tersine dönmeye başladı. Bankalar, konut kredi faizlerinde indirime gitti. Bu durum piyasaya hareketlilik getirdi. Son iki ayda konut satışları 300 bini aştı.

Sadece ekim ayında toplam 165 bin 138 konut satıldı. Bu rakam yaklaşık iki yılın zirvesi olarak kaydedildi. Kredili konut satışlarındaki hızlanma dikkat çekerken, önceki aya göre yüzde 278 artışla 21 bin 95 olarak gerçekleşti.

Konut satışları yaklaşık iki yılın zirvesinde

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 3

KREDİ FAİZLERİ DÜŞMEYE BAŞLADI

Piyasa durma noktasına gelirken, konut kredilerine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Bu konuda ilk adım Ziraat Bankası'ndan gelmişti.

Ziraat Bankası, ilk kez konut alacaklar için aylık kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi.

Diğer kamu ve özel bankalarda da konut kredisi faizleri yüzde 3'ün altına inmeye başladı.

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 4

KREDİ FAİZLERİ DAHA DA DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlaması ile birlikte kredi faizlerinde de düşüşün gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Konut kredilerinde faiz oranlarının 2025'in ikinci yarısından itibaren yüzde 2,20-2,50 aralığına gelmesi bekleniyor.

2025'in son dönemi ile 2026'nın başlarında ise yüzde 2 seviyesinin altına inileceği beklentisi hakim durumda...

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 5

KONUT KREDİLERİ ZİRVEYE YAKIN

Merkez Bankası verilerine göre konut kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, 1 Kasım haftası itibarıyla yüzde 41,36 olarak kaydedildi.

Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 civarında seyretmişti.

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 6

KONUT VE KİRA FİYATLARI ARTAR MI?

Ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 25 zam sınırının kalkması, memur atamaları, üniversitelerin açılması ve evliliklerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş görüldü.

Uzmanlara göre kira fiyatlarında yatay dönem başladı. Şubat ayına kadar kiralarda belirgin bir artışın yaşanmaması bekleniyor. Konut fiyatlarında da reel düşüşün devam etmesi öngörülüyor.

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 7

1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 28 bin 966 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 39,7
Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 lira

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 8

120 ay vadede yüzde 2,89 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi


Aylık taksit: 29 bin 878 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 41,83
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 lira

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 9

120 ay vadede yüzde 3 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisi

Aylık taksit: 30 bin 889 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 43,58
Toplam geri ödeme: 3 milyon 724 bin 550 lira

Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı? - 10
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