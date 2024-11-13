Kredi faizleri düştü, piyasa hareketlendi: Konut fiyatları artacak mı?

İKİ AYDA 300 BİN KONUT SATIŞI

Yılın son aylarına girilirken, durum tersine dönmeye başladı. Bankalar, konut kredi faizlerinde indirime gitti. Bu durum piyasaya hareketlilik getirdi. Son iki ayda konut satışları 300 bini aştı.



Sadece ekim ayında toplam 165 bin 138 konut satıldı. Bu rakam yaklaşık iki yılın zirvesi olarak kaydedildi. Kredili konut satışlarındaki hızlanma dikkat çekerken, önceki aya göre yüzde 278 artışla 21 bin 95 olarak gerçekleşti.