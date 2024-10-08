Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı: Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor?
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, limiti 50 bin liraya kadar olan kartlarda dönem borcunun yüzde 20’si, 50 bin liranın üzerinde limiti olan kartlarda ise dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirleneceğini duyurdu. Peki, kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor?
Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşteriler için yapılandırma fırsatı başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi.