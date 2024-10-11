Kredi kartı limiti düşürülür mü? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?
Müşterilerin gelir değişiklikleri ve kullanım alışkanlıkları gibi etkenler çerçevesinde belirlenen kredi kartı limitinin artırılması ya da azaltılması mümkün. Aynı zamanda kart sahibinin ödemelerinde gecikme yaşaması durumunda banka limiti düşürebilir. Kredi kartı limitini düşürmenin çeşitli yolları var. Peki, kredi kartı limiti nasıl düşürülür?
Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması göze çarpıyor. Bu gelişme ardından vatandaşlar, kredi kartı limitlerinde değişiklik yapıp yapamayacaklarını merak ediyor.